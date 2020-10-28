Игра «Денежный поток» — полезное развлечение для детей

Сформировать финансовую грамотность, стать успешным и богатым человеком поможет игра «Денежный поток». Это развлечение подходит как взрослым, так и детям. Осваивать Cashflow можно с 13-летнего возраста, так как именно в этом периоде у детей активно развивается деловое мышление.

История появления

Впервые игра появилась в России в 2000 году. Это был аналог американских игр «Cashflow-101» и «Cashflow 202», созданных Робертом Кийосаки. Но изменённые игровые версии не соответствовали оригиналу. Поэтому игрокам важно получить «Денежный поток» высокого качества, почти не отличающуюся от подлинника. Это возможно на сайте https://cashflow-game.net/ Ценность игры в том, что она моделирует реальные жизненные ситуации, из которых нужно найти выход.

Это развлечение стало очень популярным, вызвав интерес в США и Европе. Участие в этой настольной игре заменяет обучающие тренинги по бизнесу. Чтобы одержать победу, нужно ошибаться, менять образ мышления и анализировать ситуацию.

Правила игры

Цель игры —получить финансовую независимость, путем управления своими денежными средствами. Перед тем как вступить в соперничество, необходимо поставить цель. Достигнув ее, игрок становится победителем. Но стремление к цели без грамотного расчета невозможно. Нужно увеличить свой пассивный доход, оставаясь при этом простым рабочим и получая заработную плату.

Ход игры:

Каждому игроку выдается доска, на которой нужно отмечать доходы и расходы. В самом начале участник получает зарплату в размере 1000 долларов, расходы при этом составляют 700. Сумма на жизнь составляет 3000. Далее дети бросают кубики и передвигаются по полю.

На протяжении всего игрового процесса нужно совершать различные сделки, вкладывать средства, торговаться, вести финансовый отчет.

Чтобы дойти до финала и стать миллионером, нужно пройти 2 этапа:

Крысиные бега. Здесь нужно учиться зарабатывать, затем выгодно вложиться и постепенно начать получать прибыль.

Скоростная дорожка предполагает определенный риск. На ней можно быстро приумножить свои средства. Но есть вероятность потери бизнеса. Поэтому тут важно просчитывать все ходы и стратегически мылить.

В игре используются активы трех видов:

Зеленые карточки означают недвижимость, ценные бумаги и имеющийся бизнес. Именно здесь можно получить пассивный доход. Это отличные инвестиции, и как только предоставляется возможность, нужно сразу же покупать зеленую карточку. Красные карточки означают расходы. Траты могут быть разные: на дом, личные нужды, медицинское обслуживание, кредиты. Если у участника на руках остаются только красные квадратики, стоит обсудить возникшую ситуацию и начать игру сначала. Желтые карточки помогают участнику дополнительно заработать. Это колесо фортуны. Сюда относится повышение заработной платы, прибыль от продажи вещей, погашение долгов, подарки от родственников.

Задача игрока – собрать как можно больше зеленых квадратиков, только тогда можно приблизиться к мечте.

Польза «Денежного потока»

Яркое оформление, упрощенная схема привлекает внимание маленьких «бизнесменов», а инструкция поможет родителям правильно объяснить правила игры.

Развлечение помогает детям:

сформировать чёткое понятие о денежных операциях;

вызвать интерес к теме материального благополучия;

превратить получение знаний в интересное занятие;

сблизиться с родителями в игровом процессе.

Эта настольная игра познакомит детей с понятием «деньги», зачем они нужны и как их заработать. Помимо теории ребенок на практике попробует управлять своими финансами.