Худший сезон “Барселоны” в эпоху Месси

С Лионелем Месси в составе “Барселона” всегда была грозной силой и главным фаворитом всех соревнований, в которых она принимала участие. Однако был в истории каталонцев и провальный сезон, когда Месси был на пике, но команда не сумела выиграть ни единого трофея. Кстати 1xBet — надежный букмекер Бишкек предлагает своим клиентам не просто наблюдать за противостояниями с участием данной команды сейчас, но и стабильно зарабатывать на каждом матче.

Итак, если говорить о самом провальном сезоне “Барселоны” в эпоху Месси, то речь, конечно же, пойдет о кампании 2013-14. Перед ее началом в клуб пришел Неймар, а также сменился наставник. Новым рулевым стал Херардо Мартино.

Этот выбор уже тогда казался странным. Подозрение вызывали:

Отсутствие у Мартино опыта работы в Европе. Да, он добивался локальных успехов, но только на родине – в Аргентине. Мартино не был человеком из структуры “Барселоны”. До этого долгие годы каталонцев тренировали местные воспитанники. Тренер не был интегрирован в систему европейского футбола.

К тому же он столкнулся с колоссальным давлением и ожиданиями фанатов. Так, пользователи из Бишкека активно делали ставки у надежного букмекера 1xBet на успехи каталонцев.

В пользу наставника говорил лишь тот факт, что он исповедовал такой же стиль игры, как Гвардиола или Бьелса (на которого Пеп также ориентировался). Также поговаривали о том, что сам Месси был заинтересован в назначении этого наставника. Однако впоследствии он сам назвал свою работу в столице Каталонии провальной.

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Что касается сезона 2013/14, то тогда неудачи команда потерпела на всех фронтах:

в кубке проиграла в финале “Реалу”;

в чемпионате уступила “Атлетико”;

в Лиге чемпионов так же вылетела от “матрасников”.

И это при том, что 1xBet везде видел каталонцев как фаворитов. Конечно, подобное в клубе долго терпеть не стали и быстро распрощались с наставником.

Что произошло дальше с командой и наставником?

Мартино после увольнения из “Барселоны” больше не работал в европейских клубах. Да и в целом его карьера пошла на спад. Каталонцы же летом 2014 назначили на должность наставника Луиса Энрике. Кстати, сейчас вы можете 1xBet скачать на Андроид бесплатно на русском и через такую разработку сделать прогнозы на успехи коллектива.

Отметим, что в первый же сезон при Энрике “Барселона” выиграла требл: чемпионат, Кубок Испании и ЛЧ. Это еще раз доказало, что дело было в наставнике. Поэтому сезон 2013/14 многие хотят стереть из памяти.

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