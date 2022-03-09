Huawei MateBook X Pro: обзор ноутбука и особенности устройства

Huawei MateBook X Pro представляет собой флагманский ультрабук от китайской компании. Данное устройство отлично подходит для работы, у него прекрасный процессор, длительное время автономной работы. Также Huawei ультрабук подходит для просмотра фильмов, работы с офисными программами и пр.

В чем особенности внешнего вида

Корпус полностью выполнен из металла. Поверхность матовая, благодаря этому на ней не остаются отпечатки пальцев. Корпус очень качественный и прочный, не прогибается, выдерживает большие нагрузки. На внешней стороне верхней крышки имеется только одна надпись HUAWEI, которая смотрится очень богато и элегантно. Корпус имеет классический серый цвет, но есть и устройства с изумрудно-зеленым цветом.

Отдельно стоит рассмотреть боковые стороны устройства. Количество портов не особо впечатляет. На левой грани ноутбука есть USB Type-C 3.1 в количестве двух штук с поддержкой зарядки. А справа расположен единственный USB-порт (полноразмерный). Здесь же имеются тонкие прорези, которые предназначены для вентиляции внутренних элементов устройства.

На нижней стороне нижней части ноутбука расположены 4 прорезиненные ножки, которые обеспечивают устойчивость устройства на рабочей поверхности. Ближе к передней части имеются 4 динамика для выхода звука.

При открытии ноутбука первое, что бросается в глаза — очень тонкая рамка вокруг дисплея. Производителям удалось этого добиться благодаря смещению веб-камеры в блок клавиатуры (камера установлена под определенной клавишей). На таком широком экране очень комфортно смотреть фильмы. Можно даже открыть сразу 2 документа.

Удобно ли пользоваться Huawei MateBook X Pro

Крышку рассматриваемого ультрабука можно открыть одной рукой, при этом нижняя часть надежно остается на поверхности стола. Открывать можно до угла в 135 градусов, чего вполне достаточно. Что касается клавиатуры, то и она вполне удобная. Клавиатура типична для всех ультрабуков: лишена отдельного цифрового блока, кнопка ENTER «одноэтажная», а верхний ряд немного ограничен по высоте.

Пользоваться клавиатурой тоже удобно. Расстояние между клавишами составляет примерно 2 мм. Есть даже двухуровневая подсветка, которая отключается в случае, если вы не будете пользоваться устройством в течение определенного времени. Многие пользователи отмечают, что ход клавиш немного укороченный, поэтому понадобится время на привыкание. Но это не беда — уже после 2-3 часов набирания текста вы без труда будете печатать без ошибок и каких-либо сложностей.

Тачпад у рассматриваемого ультрабука довольно большой. Имеет стеклянную поверхность, высокую чувствительность и отличается повышенным удобством в работе. Благодаря этому нет необходимости подключать обычную компьютерную мышку — тачпад прекрасно справляется со своими функциями.

В целом рассматриваемый ультрабук от китайского бренда Huawei MateBook X Pro отлично подходит для работы и учебы. А вот любителям поиграть придется присмотреться к более мощным моделям.