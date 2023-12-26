Хобби, которое приносит деньги

Выбери занятие, которое будет приносить удовольствие, и ты никогда не будешь работать. Это высказывание – гениальное. О нем нужно задуматься тому, кто часами сидит на ненавистной работе и даже не радуется заработанным деньгам.

Определение концепции

Хобби требует «начального капитала»:

покупка дорогого оборудования;

оплата услуг опытного специалиста.

Можно попросту заниматься тем, что приносит удовольствие, не задумываясь, как окупить вложенные средства, например запускать игровые автоматы в онлайн казино Болливуд. Но лучше уже на ранней стадии выбрать занятие, которое в недалеком будущем принесет прибыль.

Преодоление страха и неверных установок

Между человеком и его целями часто находятся сомнения и страхи. Успешные люди, достигшие поставленных целей, в начале своего пути также боролись со своими «демонами». Но, у них было главное: стремление столкнуться со своими страхами и побороть их.

Упражнение для победы над страхом

Возьмите бумажный листок и разделите его на 2 колонки. В одной изложите все, что пугает. Например, боязнь проиграть деньги в онлайн казино Bollywood, если хобби – азартные развлечения. Если же любите делать мыло, вы можете бояться, что ваша продукция будет не нравится. Чем больше страхов будет написано, тем лучше.

В соседней колонке изложите самый неблагоприятный исход: что произойдет, если страх станет реальностью. Произнесите вслух написанное. Волшебство данного действия заключается в том, что при озвучивании страхов человек осознает, насколько они глупы. Найдите целевую аудиторию: кто будет заинтересован в том, что вы делаете. Удовлетворение от хобби будет возможным в случаях, когда человек:

Наслаждается процессом;

успешно справляется с задачами;

работает с людьми, которые вызывают у него интерес и симпатию.

Определитесь, в какой сфере хотели бы работать, либо укажите максимальную детализацию, если пока не определились с выбором.

Советы для начинающих:

Увеличивайте количество клиентов, а не деньги: продавайте тем, кто действительно заинтересован в услуге или продукте;

сосредотачивайтесь на текущих продажах, делайте доход, а не только создавайте планы;

идеальное — враг хорошего: находите быстрые пути к прибыли;

предоставляйте производительность любыми усилиями, при этом сохраняйте эффективность труда и организованность;

не игнорируйте автоматизацию процесса и передачу кому-то сопутствующих задач;

экономьте средства, фокусируясь на качестве, а также производительности;

будьте реалистами, стремясь удивить себя же хорошими результатами;

исправляйте сделанные ошибки немедленно, извлекая уроки из них;

не откладывайте дела на потом, ищите возможности каждый день;

общайтесь с теми, кто больше знает: найдите наставников, готовых помочь развиваться в бизнесе.

Относитесь к делу проще. Настройте себя на победу, но ждите и неудач.