Heroje H288BW с интерфейсом Bluetooth – ручной сканер штрих-кодов нового поколения

Компания САОТРОН представляет высокопроизводительную новинку производства Shenzhen Heroje Electronics Co – Heroje H288BW. Heroje H288BW – это беспроводной портативный сканер штрих-кодов последнего поколения. Оснащённое встроенными чипами Bluetooth 4.1, устройство способно успешно передавать считываемые данные на расстояние до 35 метров. Интерфейс Bluetooth также может быть подключен к планшетам, мобильным устройствам и Android POS, что делает функционал сканера более удобным и гибким. Благодаря фирменным алгоритмам и оптике распознавания и анализа изображений H288BW легко декодирует поврежденные, мятые, грязные, низкоконтрастные, глянцевые и иные, традиционно «проблемные», штрих-коды. Улучшенная архитектура сканера обеспечивает снижение энергопотребления на 20%, позволяя устройству интенсивно работать до 15 часов без дополнительной подзарядки. Встроенная память способна хранить до 50 000 щтрих-кодов и защищена от перекодирования.

Технические опции и преимущества:

Эргономичный «индустриальный» дизайн.

Вибросигнал и светодиодный индикатор обратной связи.

Высокий уровень защиты от пыле- и влагопроникновения стандарта IP54.

Поддерживает три режима настройки (триггера/автоматизации/презентации) в соответствии с видами требуемых работ.

По мнению маркетологов компании САОТРОН, H288BW послужит оптимальным подспорьем в решении задач складской статистики, учёта и маркировки товаров в торговых залах, а также задач транспортной логистики.

Источник: компания САОТРОН, тел. +7 495 645-67-65.

Больше информации здесь: https://www.saotron.ru/H288BW-2770