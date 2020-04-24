Гражданство Доминики за инвестиции в недвижимость

В 2019 году Доминика – небольшое островное государство в Карибском море – стала одним из лидеров в списке стран, предоставивших свое гражданство состоятельным людям, сделавшим инвестиции в их экономику. Было одобрено более двух тысяч заявок на получение гражданства Доминики за инвестиции.

В этой статье расскажем о том, почему стоит выбрать эту страну, как получить гражданство Доминики через недвижимость, а также, какие проекты может выбрать инвестор.

Способы получения гражданства Доминики за инвестиции

Существует два способа:

Безвозвратные инвестиции в страну для получения ее паспорта. Для получения гражданства семьи из 4 человек достаточно заплатить $212 000. За каждого дополнительного члена семьи в заявке придется доплачивать по $25 000. Инвестиции в недвижимость в размере $200 000 и пошлина государству ($35 000 за семью с двумя несовершеннолетними детьми, к сумме придется добавить по $25 000 за каждого дополнительного родственника).

Вариант получения гражданства за короткие сроки через дотации обходится инвесторам дешевле, поэтому и не теряет своей популярности. Тем не менее, покупка недвижимости с каждым годом интересует все больше людей.

Каким образом можно приобрести недвижимость на Доминике?

Для желающих купить недвижимость на Доминике есть два варианта. Первый – приобрести дом на острове. Здесь важно помнить о том, что стоимость такого жилья – около 9 тысяч долларов за квадратный метр. Покупка особняка или виллы на берегу моря может обойтись в 500 тысяч долларов. Учитывая удаленность острова от России и стран СНГ, многие предпочтут вложить такую сумму в паспорт одной из стран Евросоюза.

Второй вариант – инвестировать в недвижимость из правительственного списка. Под инвестициями в этом случае подразумевается покупка акций объекта. Сейчас в этот список входят 7 проектов, которые строят такие известные международные гиганты как, Hilton и Mariott. Такое небольшое количество предложений проще контролировать, именно поэтому на Доминике не было проблем с деньгами инвесторов. Компании, ведущие проекты, часто предлагают выгодные условия своим инвесторам. Это и ежегодные дивиденды, и возможность проживания на курортах бесплатно.

Однако нужно помнить, что всегда есть риск потерять часть суммы инвестиции, так как через 3–5 лет (в зависимости от проекта), когда у инвестора по закону появится возможность продать приобретенный объект, цены на него могут упасть. Это обусловлено большой популярностью программ гражданства за инвестиции и возросшей конкуренцией среди стран КАРИКОМ.

Популярность программы гражданства Доминики за инвестиции

Доминика предоставляет своим гражданам преимущество путешествовать и свободно перемещаться по 135 странам, с которыми у нее заключен безвизовый режим. Сюда входят и страны ЕС, и Великобритания, и Россия.

Дистанционное получение паспорта (возможность оформления через агента, получившего аккредитацию Доминики), а также один из самых низких стартовых взносов (если заявитель один) в регионе делают процедуру очень удобной и выгодной.

Также Доминика гарантирует получение гражданства за короткие сроки, в среднем – за 3 месяца. При этом инвестор получает его до конца жизни и может передать своим наследникам, если они родились после получения гражданства.

Информация о том, кто получил гражданство Доминики, является конфиденциальной. Государство гарантирует ее неразглашение.