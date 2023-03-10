Выбираете профессию и хотите узнать о зарплатах в графическом дизайне? Тогда эта статья для вас! Мы подготовили исчерпывающую информацию о зарплатах графических дизайнеров. Вы узнаете, сколько зарабатывают графические фуллтайм-дизайнеры и фрилансеры, как различается заработок в разных регионах России и других странах, а также о стаже работы и специализациях данной профессии. Так же можете зайти на eddu.pro и посмотреть платные и бесплатные курсы по графическому дизайну.

Специализации и стаж графического дизайна

Графический дизайн – широкая область, включающая несколько направлений. Вот несколько основных специализаций:

Веб-дизайнер – занимается созданием дизайна сайтов и интерфейсов для веб-приложений. Средняя зарплата начинающего веб-дизайнера составляет около 40 000 рублей в месяц, а специалисты с опытом зарабатывают до 200 000 рублей в месяц.

Графический дизайнер для социальных медиа – специализируется на создании контента для социальных сетей. Зарплата начинающего дизайнера для соцмедиа составляет примерно 30 000 рублей в месяц, опытные специалисты получают до 120 000 рублей в месяц.

Рекламный дизайнер – занимается созданием рекламных материалов для компаний и брендов. Средняя зарплата начинающего специалиста 35 000 рублей в месяц, а профессионалы зарабатывают более 100 000 рублей в месяц.

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Теперь о стаже работы. Как правило, все начинают карьеру с позиции junior-дизайнера. Средняя зарплата начинающего дизайнера составляет около 30 000 рублей в месяц.

Через 2-3 года работы и успешного прохождения испытательного срока можно перейти на middle-должность и получать около 50 000 рублей в месяц.

Большинство Senior-дизайнеров с большим стажем и опытом доходят до планки 150 000 рублей в месяц.

Зарплата графических фуллтайм-дизайнеров

Средняя зарплата графических фуллтайм-дизайнеров в России находится в диапазоне от 40 000 до 80 000 рублей в месяц, в зависимости от региона, опыта и специализации.

Самая высокая зарплата наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России, где она может достигать 200 000 рублей в месяц.

Таблица средней зарплаты графических фуллтайм-дизайнеров в регионах России:

Регион Средняя зарплата, руб/мес Москва 80 000 — 200 000 Санкт-Петербург 70 000 — 180 000 Новосибирск 50 000 — 70 000 Екатеринбург 50 000 — 70 000 Краснодар 45 000 — 60 000 Казань 45 000 — 60 000 Ростов-на-Дону 45 000 — 60 000 Владивосток 40 000 — 50 000 Хабаровск 40 000 — 50 000

Благодаря развитию технологий и возможностей интернета, удаленная работа стала доступной для многих дизайнеров, что открыло возможности работать с компаниями из разных стран.

Ниже таблица средней месячной зарплаты графических фуллтайм-дизайнеров в разных странах (на основе среднего курса ЦБ РФ на 22.02.2023 г.):

Страна В валюте В рублях США $5,166 — $7,083 385,584 — 528,996 Великобритания £2,083 — £2,917 264,732 — 371,382 Канада $3,666 — $5,166 232,488 — 327,048 Австралия $4,583 — $6,250 342,828 — 467,580 Германия €2,917 — €4,166 313,188 — 447,720 Испания €1,500 — €2,083 160,884 — 223,176

Пример вакансии в зарубежной компании на ziprecruiter.com

Конечно, средний доход может зависеть от многих факторов: опыт, квалификация, местоположение, размер компании и т.д. Также обратите внимание на общую тенденцию по зарплатам в сфере IT

Как видно из графика средний уровень зарплат дизайнеров стабилен

Как устроиться в западную компанию

Мы подготовили рекомендации для начинающего специалиста из России, желающего начать сотрудничать с иностранными компаниями:

Подготовьте портфолио. Это может быть веб-сайт, PDF-документ или онлайн-портфолио на платформах, таких как Behance или Dribbble. Важно, чтобы в портфолио были проекты, которые показывают ваше мастерство и опыт в графическом дизайне. Найдите вакансии на специализированных сайтах по поиску работы, таких как Indeed, Glassdoor, LinkedIn и другие. Также стоит уделить внимание крупным графическим студиям, которые могут предложить множество интересных проектов. Создайте качественное резюме. В нем стоит указать свой опыт работы, профессиональные навыки и достижения, а также предоставить ссылки на ваше портфолио. Отправьте свое резюме и портфолио на вакансии, которые вам интересны. Важно проверить требования к кандидатам. Готовьтесь к интервью. Если вы пройдете первичный отбор и будете приглашены на интервью, нужно будет подготовиться к рассказу о своем опыте работы, о том, как вы решали сложные задачи и использовали свои навыки в проектах. Важно показать, что вы способны работать в команде и находить компромиссы. Будьте готовы к изменению часового пояса и удаленной работе. Если вы устроитесь в западную компанию, придется работать в другом часовом поясе. Это может оказаться не так просто, как кажется на первый взгляд.

Пример портфолио на Behance

Следуя этим советам и подготовившись должным образом, можно относительно просто найти работу в западной компании и начать зарабатывать достойную зарплату.

Плюсы такой работы:

Возможность работать удаленно, гибкий график.

Широкий выбор проектов и возможностей для роста.

Работа с профессионалами из разных стран и культур, новые подходы и методы работы.

Минусы:

Необходимость соблюдать часовые пояса иностранных заказчиков.

Различия в культуре и языке могут быть препятствием для эффективного общения.

Риски несоответствия ожиданий клиента и результатов работы из-за разных представлений о стиле и требованиях к дизайну.

В целом, графические дизайнеры могут рассчитывать на достойную оплату труда, как в своей стране, так и работая с иностранными компаниями.

Зарплата графических дизайнеров-фрилансеров

Фриланс-дизайнеры имеют возможность работать удаленно, не привязываясь к определенному офису, и самостоятельно устанавливать цену за свою работу. Размер оплаты зависит от многих факторов, таких как опыт, уровень профессионализма, сложность проекта и т.д., но в среднем находится диапазоне от 20 000 до 150 000 рублей в месяц.

Русскоязычные сайты для фриланс-дизайнеров:

Freelance.ru – крупнейшая биржа фрилансеров в России. Здесь можно найти множество заказов на различные направления дизайна. Есть возможность участвовать в конкурсах и получать бонусы за выполненные проекты. Weblancer.net – еще одна популярная биржа. Здесь можно найти заказы на веб-дизайн, графический дизайн, а также другие услуги, связанные с Интернет-технологиями. Размещение проектов и контакт с заказчиками на сайте бесплатны. Fl.ru – еще один сайт, на котором можно найти заказы на различные направления дизайна. Размещение проектов и контакт с заказчиками на сайте бесплатны, но за активное продвижение своего профиля нужно платить дополнительно.

Зарубежные платформы:

Upwork – один из самых крупных фриланс-ресурсов в мире, который объединяет множество специалистов разных профессий, включая графических дизайнеров. Здесь можно найти проекты любой сложности и стоимости, работать с заказчиками со всего мира. Freelancer – платформа, похожая на Upwork, но с меньшим количеством конкурентов и большей степенью концентрации на специалистах из Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. Здесь можно найти проекты любой тематики и сложности, а также участвовать в конкурсах и получать дополнительные бонусы. 99designs — платформа, специализирующаяся на дизайне логотипов, упаковки, сайтов и других визуальных элементов. Здесь можно участвовать в конкурсах на лучший дизайн и получать оплату за победу, а также работать с клиентами напрямую. Fiverr – здесь можно найти проекты разной сложности и тематики, но наиболее популярными являются услуги по созданию логотипов, иллюстраций, баннеров и других визуальных элементов. Toptal – платформа, которая специализируется на поиске талантливых фрилансеров и предоставлении услуг по найму на проектную работу. Здесь можно найти высокооплачиваемые проекты для крупных компаний и стартапов, но для того, чтобы присоединиться к сообществу Toptal, необходимо пройти жесткий отбор.

Список заказов на 99designs

Как графическому дизайнеру заработать больше

Улучшайте навыки. Продолжайте изучать новые технологии и программы, такие как Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Sketch, Figma и другие. Также изучайте различные техники и стили дизайна.

Создавайте портфолио. Создайте профессиональное портфолио, которое отражает ваш стиль и способности. Вы можете использовать Instagram, Behance, Dribbble или создать свой сайт, например, на Tilda, чтобы разместить свои работы.

Поддерживайте связь с клиентами. Связывайтесь с клиентами, чтобы узнать их потребности и пожелания. Важно слушать их и давать конструктивную обратную связь.

Работайте над репутацией. Работайте на качество, чтобы создать хорошую репутацию среди клиентов. Уделяйте внимание отзывам и рейтингам на различных платформах.

Используйте онлайн-платформы. Размещайте услуги на различных фриланс-платформах: Fl.ru, Freelance.ru, Upwork, Freelancer и другие. Важно выбирать площадки с большим количеством заказов и надежными клиентами.

Развивайте бренд. Создайте собственный бренд, который отражает вашу уникальность и качество работы. Это может помочь вам привлечь больше клиентов и получать более высокую цену за услуги.

Пример брендированой страницы дизайнера в Instagram

Используйте системы управления проектами. Например, Trello, Asana или Notion, чтобы эффективно управлять рабочим временем.

Станьте экспертом в своей области. Сконцентрируйтесь на определенной области дизайна, такой как веб-дизайн, UX/UI-дизайн или графический дизайн для социальных сетей.

Выводы

Мы рассмотрели зарплаты графических дизайнеров, как на фрилансе, так и на полную ставку. В зависимости от стажа и места работы зарплата сильно колеблется: 30 000 до 500 000 рублей.

Если вы действительно увлечены графическим дизайном и готовы вкладывать время и усилия, в этой профессии можно добиться высокой зарплаты. Так, опытные и высококвалифицированные графические дизайнеры в Москве могут зарабатывать до 150 000 рублей в месяц.

Наконец, мы разобрались инструментами для графических дизайнеров и онлайн-платформами, где вы можете начать свою карьеру, развить навыки и получить опыт. Будьте терпеливы, трудолюбивы и настойчивы, и сможете стать профессиональным специалистом с достойной заработной платой!

FAQ

Сколько зарабатывают графические дизайнеры в России?

Зависит от специализации, условий и опыта работы, но в среднем от 30 000 до 200 000 рублей в месяц.

Какие есть сайты для фрилансеров графических дизайнеров?

Наиболее популярными сайтами являются freelance.ru, fl.ru, upwork.com, и 99designs.

Сколько зарабатывают графические фуллтайм-дизайнеры?

Зависит от опыта работы, компании и региона, но в среднем они зарабатывают от 50 000 до 200 000 рублей в месяц.

Есть ли разница в заработке графических дизайнеров в разных регионах России?

Да, заработок может отличаться в зависимости от региона. В Москве и Санкт-Петербурге оплата труда выше, чем в других регионах России.

Как графическому дизайнеру больше зарабатывать?

Для увеличения заработка необходимо повысить свои навыки и специализироваться в определенной области, также можно рассмотреть работу в крупных компаниях или на «удаленке».

Какой заработок у графических дизайнеров в разных странах?

Заработок сильно отличается в зависимости от страны. Наиболее высокие зарплаты у дизайнеров в США и Европе, в Азии и Латинской Америке – ниже.