ГОСТ Р 57022-2016: новый порядок подтверждения соответствия органической продукции

В России действует ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации». Сертификация органической продукции на соответствие требованиям этого документа – добровольная. Ее порядок установлен в ГОСТ Р 57022-2016 «Продукция органического производства. Порядок проведения добровольной сертификации органического производства». Действие этого документа распространяется на все этапы производственной цепочки: производство, переработку, хранение, упаковку, маркировку и транспортирование органической продукции.

Так в России маркируется органическая продукция

Порядок проведения сертификации органической продукции

Процедура сертификации органической продукции состоит из нескольких этапов.

1. Организация работ по сертификации

На первом этапе заявитель подает в аккредитованный орган по сертификации заявку установленного образца. Ее форма приведена в Приложении А ГОСТ Р 57022-2016. К заявке нужно приложить информацию о наименовании и адресе местонахождения заявителя, человеческих и технических ресурсах, адресе производственных подразделений, а также техногенной нагрузке на них и потенциальных источниках загрязнения.

Орган по сертификации регистрирует заявку, рассматривает ее и письменно извещает заявителя о результатах рассмотрения (форма извещения приведена в Приложении Б ГОСТ Р 57022-2016). В случае принятия положительного решения орган по сертификации формирует комиссию для проведения работ.

2. Предварительная оценка продукции органического производства

Предварительная оценка выполняется без выезда к заявителю. На этом этапе комиссия органа по сертификации запрашивает у заявителя документы и информацию, необходимую для проведения сертификации. Их перечень для разных видов производств дан в Приложении В ГОСТ Р 57022-2016.

3. Оценка продукции органического производства

Этот этап выполняется с выездом к заявителю. Для проведения оценки комиссия органа по сертификации составляет план проведения проверки и предоставляет его заявителю до выезда к нему. В ходе проверки в этот план можно вносить изменения (по согласованию с заявителем).

Во время проведения оценки продукции органического производства комиссия анализирует документы и записи заявителя, проверяет наличие и состояние инструментов и оборудования, оценивает функционирование процессов и деятельность персонала.

Собранную информацию комиссия классифицирует и сопоставляет с критериями проверки, изложенными в ГОСТ 33980-2016. Если обнаружены несоответствия, комиссия совместно с заявителем разрабатывает корректирующие мероприятия для их устранения. В дальнейшем выполнение мероприятий можно проверять с выездом или без выезда к заявителю.

По окончании проверки комиссия составляет акт о результатах оценки. Его форма приведена в Приложении Г ГОСТ Р 57022-2016. В нем отражаются выявленные несоответствия и выводы комиссии о возможности или невозможности оформления сертификата соответствия. Получить сертификат можно только в том случае, если устранены все выявленные несоответствия и их причины. Его форма приведена в Приложении Е ГОСТ Р 57022-2016. Срок действия сертификата – 3 года.

Добровольная сертификация позволяет подтвердить соответствие изготавливаемой органической продукции требованиям действующих нормативных документов

Инспекционный контроль продукции органического производства

После выдачи сертификата орган по сертификации 1 раз в год проводит плановый инспекционный контроль продукции органического производства. В случае изменения условий и технологии производства, организационной структуры держателя сертификата или наличия серьезных нарушений орган по сертификации проводит внеплановый инспекционный контроль.

По результатам инспекционного контроля орган по сертификации может приять одно из решений:

О сужении области сертификации. Такое возможно, если держатель сертификата, например, отказался от изготовления части продукции из перечня, указанного в сертификате.

О расширении области сертификации. В этом случае номенклатура изготавливаемой продукции или число производственных площадок увеличивается.

О приостановлении действия сертификата. Такое возможно, если держатель сертификата не может выполнять требований действующих нормативных документов, в которых заложены критерии сертификации, отказывается проводить инспекционный контроль или не выполняет корректирующие действия по результатам предыдущего инспекционного контроля. Действия сертификата может быть приостановлено на срок не более 6 месяцев. После этого орган по сертификации возобновляет его действие, сужает область сертификации или отменяет действие сертификата.

Об отмене действия сертификата. Такое решение орган по сертификации принимает, если держатель сертификата больше не изготавливает и не проводит других операций с продукцией органического производства, поменял адрес или не устранил причины, по которым было приостановлено действие сертификата.

Ресертификация продукции органического производства

Ресертификация проводится, чтобы получить новый сертификат после окончания срока действия существующего. Эта процедура аналогична получению нового сертификата, но предварительная оценка чаще всего не проводится.

ГОСТ Р 57022-2016 достаточно четко описывает все процедуры, связанные с сертификацией продукции органического производства. Заявителю остается выбрать орган по сертификации и следовать инструкциям, изложенным в этом документе.