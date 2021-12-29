Гомогенизаторы / диспергаторы погружные купить в АО «Донау Лаб.Москва»

Гомогенизаторы

Гомогенизаторы (диспергаторы) были созданы для обеспечения процессов гомогенизации (диспергации). Способ функционирования оборудования заключается в следующем: все ингредиенты тщательно измельчаются, параллельно происходит их перемешивание. За счет быстрой скорости двигателя гомогенизатора становится возможным достижение нужных результатов. Это тонкие эмульсии и дисперсии, которые не расслаиваются.

Кроме традиционных установок погружного типа есть и проточные модели гомогенизаторов. Они способны перерабатывать значительные объемы продукции. С их помощью легко осуществлять весь процесс в режиме рецикла. Говоря другими словами, можно неоднократно прокачивать смесь сквозь специальную головку. Все элементы, обеспечивающие дробление частиц, создаются на основе нержавеющей стали, которая отличается высоким качеством. Это обеспечивает существенное продление периода эксплуатации гомогенизатора.

Гомогенизатор используется, главным образом, в лабораторных условиях, где проводится анализ пищевых продуктов. Там аппарат нужен для измельчения образцов, получения гомогенной структуры. Также оборудование активно закупается для оснащения промышленных предприятий, где производятся продукты питания, в том числе, кетчуп и майонез. В отраслях, производящих косметическую и фармакологическую продукцию без гомогенизатора сложно обойтись. Он обеспечивает возможность создания мазей, кремов, шампуней и так далее. Использование установки актуально, если речь идет об измельчении образцов органического происхождения. Это может потребоваться для проведения химического анализа. Исследование проводится, чтобы определить концентрацию определенных активных ингредиентов.

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