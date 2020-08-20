Гепатит: начните с проверки

Как я узнаю, что у меня указанный недуг?

Вирусный гепатит, такой как A, B и C, диагностируется на основании ваших симптомов, медицинского осмотра и анализов крови. Иногда также используются визуализирующие исследования, такие как сонограмма или компьютерная томография и биопсия печени.

Какие бывают типы?

Существует несколько типов, но три наиболее распространенные:

ВГА — считается очень заразным, но не является долговременной инфекцией и не вызывает осложнений. Ваша печень обычно заживает в течение двух месяцев. Его можно предотвратить с помощью вакцинации, он может передаваться через еду или питье, загрязненного фекалиями.

ВГВ — хотя он может привести к долгосрочному повреждению органа, большинство детей и взрослых выздоравливают на протяжении 6 месяцев. Вы можете распространять вирус даже при отсутствии признаков. Беременная женщина, зараженная фагом, может передать его своему новорожденному. Кроме того, гепатит B, который можно предотвратить с помощью вакцины, распространяется через:

Половые отношения; Совместное использование грязных игл; Прямой контакт с инфицированной кровью или биологическими жидкостями больного.

ВГС — обычно длительная инфекция, у пациентов часто не проявляются симптомы. Это может привести к рубцеванию печени или циррозу. Вакцины для предотвращения этого нет. Однако лечение гепатита С успешно проводится противовирусными препаратами прямого действия. Вирус распространяется через:

Совместное использование грязных игл. Прямой контакт с инфицированной кровью или биологическими жидкостями больного. Переливанием крови до проведения обследований в 1992 г. Возможен, но менее распространен контакт через сексуальные отношения.

Кто подвержен риску заражения?

У вас повышенная опасность гепатита А, если вы соответствуете одному или нескольким из следующих критериев:

Вы сознательно имели прямой контакт с людьми, больными HАV. Побывали в стране с высоким уровнем заболеваемости ВГА. Были в тесном контакте с кем-то, кто побывал в стране с высоким уровнем заражения. Мужчина находится в сексуальных отношениях с другим подобным себе. Употребляете наркотики. У вас нарушение фактора свертывания крови. Вы работаете с приматами.

Следующие группы должны пройти скрининг на HBV:

Люди, рожденные в регионах, эндемичных по ВГВ. Мужчины, практикующие секс с представителями сильного пола. Потребители внутривенных наркотиков (как настоящие, так и бывшие). Любой человек с хроническим заболеванием почек. ВИЧ-инфицированные. Беременные женщины. Члены семьи, домохозяйства и половые партнеры людей, зараженных Hepatitis B (даже если секс имел место только один раз). Индивидуумы, у которых было более одного полового партнера в течение 6 месяцев. Люди, которым необходимо принимать лекарства, ослабляющие их иммунную систему. Больным гепатитом С. Дети, рожденные от матерей, инфицированных ВГВ. Люди с повышенной функцией печени.

При HCV рекомендует сдать анализ крови, если верно одно из следующих утверждений:

До июля 1972 года вам сделали пересадку или переливание крови. Вы получили уведомление о том, что вам сделали пересадку органов от донора, у которого позже был обнаружен положительный результат на заболевание. Вы когда-либо употребляли инъекционные наркотики, даже один раз много лет назад. Вам сделали переливание крови или трансплантацию органа до июля 1992 года. Вы получили препарат крови, который использовался для лечения проблем с ее свертыванием, который производился до 1987 года. Вы родились между 1945 и 1965 годами. У вас был длительный диализ почек или есть признаки заболевания печени. У тебя ВИЧ или есть известный риск заражения ВГС. У вас стойкое повышение уровня анализа крови печени, который называется АЛТ (уровень аланинаминотрансферазы). Дети, рожденные от ВГС-инфицированных матерей.

В противном случае рутинный скрининг на гепатит обычно не рекомендуется, если у вас нет симптомов (например, аномальных анализов крови, связанных с печенью).

Вывод

Только после указанной проверки, пациент может быть уверенным в том, что он не имеет вышеперечисленные типы гепатитов. При обнаружении недуга, необходимо применять инновационные препараты прямого действия на вирус, на основе веществ:

Sofosbuvir;

Daclatasvir;

Ledipasvir;

Velpatasvir;

Tenofovir.

В зависимости какой тип гепатита у вас обнаружен. Купить софосбувир и даклатасвир в Российской Федерации, можно через интернет в онлайн-аптеке «Индия-Хелпс».