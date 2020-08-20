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Гепатит: начните с проверки

20.08.2020 16:39

Гепатит: начните с проверки

Как я узнаю, что у меня указанный недуг?

Вирусный гепатит, такой как A, B и C, диагностируется на основании ваших симптомов, медицинского осмотра и анализов крови. Иногда также используются визуализирующие исследования, такие как сонограмма или компьютерная томография и биопсия печени.

Какие бывают типы?

Существует несколько типов, но три наиболее распространенные:

ВГА — считается очень заразным, но не является долговременной инфекцией и не вызывает осложнений. Ваша печень обычно заживает в течение двух месяцев. Его можно предотвратить с помощью вакцинации, он может передаваться через еду или питье, загрязненного фекалиями.

ВГВ — хотя он может привести к долгосрочному повреждению органа, большинство детей и взрослых выздоравливают на протяжении 6 месяцев. Вы можете распространять вирус даже при отсутствии признаков. Беременная женщина, зараженная фагом, может передать его своему новорожденному. Кроме того, гепатит B, который можно предотвратить с помощью вакцины, распространяется через:

  1. Половые отношения;
  2. Совместное использование грязных игл;
  3. Прямой контакт с инфицированной кровью или биологическими жидкостями больного.

ВГС — обычно длительная инфекция, у пациентов часто не проявляются симптомы. Это может привести к рубцеванию печени или циррозу. Вакцины для предотвращения этого нет. Однако лечение гепатита С успешно проводится противовирусными препаратами прямого действия. Вирус распространяется через:

  1. Совместное использование грязных игл.
  2. Прямой контакт с инфицированной кровью или биологическими жидкостями больного.
  3. Переливанием крови до проведения обследований в 1992 г.
  4. Возможен, но менее распространен контакт через сексуальные отношения.

Гепатит: начните с проверки

Кто подвержен риску заражения?

У вас повышенная опасность гепатита А, если вы соответствуете одному или нескольким из следующих критериев:

  1. Вы сознательно имели прямой контакт с людьми, больными HАV.
  2. Побывали в стране с высоким уровнем заболеваемости ВГА.
  3. Были в тесном контакте с кем-то, кто побывал в стране с высоким уровнем заражения.
  4. Мужчина находится в сексуальных отношениях с другим подобным себе.
  5. Употребляете наркотики.
  6. У вас нарушение фактора свертывания крови.
  7. Вы работаете с приматами.

Следующие группы должны пройти скрининг на HBV:

  1. Люди, рожденные в регионах, эндемичных по ВГВ.
  2. Мужчины, практикующие секс с представителями сильного пола.
  3. Потребители внутривенных наркотиков (как настоящие, так и бывшие).
  4. Любой человек с хроническим заболеванием почек.
  5. ВИЧ-инфицированные.
  6. Беременные женщины.
  7. Члены семьи, домохозяйства и половые партнеры людей, зараженных Hepatitis B (даже если секс имел место только один раз).
  8. Индивидуумы, у которых было более одного полового партнера в течение 6 месяцев.
  9. Люди, которым необходимо принимать лекарства, ослабляющие их иммунную систему.
  10. Больным гепатитом С.
  11. Дети, рожденные от матерей, инфицированных ВГВ.
  12. Люди с повышенной функцией печени.

При HCV рекомендует сдать анализ крови, если верно одно из следующих утверждений:

  1. До июля 1972 года вам сделали пересадку или переливание крови.
  2. Вы получили уведомление о том, что вам сделали пересадку органов от донора, у которого позже был обнаружен положительный результат на заболевание.
  3. Вы когда-либо употребляли инъекционные наркотики, даже один раз много лет назад.
  4. Вам сделали переливание крови или трансплантацию органа до июля 1992 года.
  5. Вы получили препарат крови, который использовался для лечения проблем с ее свертыванием, который производился до 1987 года.
  6. Вы родились между 1945 и 1965 годами.
  7. У вас был длительный диализ почек или есть признаки заболевания печени.
  8. У тебя ВИЧ или есть известный риск заражения ВГС.
  9. У вас стойкое повышение уровня анализа крови печени, который называется АЛТ (уровень аланинаминотрансферазы).
  10. Дети, рожденные от ВГС-инфицированных матерей.

В противном случае рутинный скрининг на гепатит обычно не рекомендуется, если у вас нет симптомов (например, аномальных анализов крови, связанных с печенью).

Вывод

Гепатит: начните с проверки

Только после указанной проверки, пациент может быть уверенным в том, что он не имеет вышеперечисленные типы гепатитов. При обнаружении недуга, необходимо применять инновационные препараты прямого действия на вирус, на основе веществ:

  • Sofosbuvir;
  • Daclatasvir;
  • Ledipasvir;
  • Velpatasvir;
  • Tenofovir.

В зависимости какой тип гепатита у вас обнаружен. Купить софосбувир и даклатасвир в Российской Федерации, можно через интернет в онлайн-аптеке «Индия-Хелпс».

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