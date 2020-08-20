Гепатит: начните с проверки

Гепатит: начните с проверки20.08.2020 16:39
Как я узнаю, что у меня указанный недуг?
Вирусный гепатит, такой как A, B и C, диагностируется на основании ваших симптомов, медицинского осмотра и анализов крови. Иногда также используются визуализирующие исследования, такие как сонограмма или компьютерная томография и биопсия печени.
Какие бывают типы?
Существует несколько типов, но три наиболее распространенные:
ВГА — считается очень заразным, но не является долговременной инфекцией и не вызывает осложнений. Ваша печень обычно заживает в течение двух месяцев. Его можно предотвратить с помощью вакцинации, он может передаваться через еду или питье, загрязненного фекалиями.
ВГВ — хотя он может привести к долгосрочному повреждению органа, большинство детей и взрослых выздоравливают на протяжении 6 месяцев. Вы можете распространять вирус даже при отсутствии признаков. Беременная женщина, зараженная фагом, может передать его своему новорожденному. Кроме того, гепатит B, который можно предотвратить с помощью вакцины, распространяется через:
- Половые отношения;
- Совместное использование грязных игл;
- Прямой контакт с инфицированной кровью или биологическими жидкостями больного.
ВГС — обычно длительная инфекция, у пациентов часто не проявляются симптомы. Это может привести к рубцеванию печени или циррозу. Вакцины для предотвращения этого нет. Однако лечение гепатита С успешно проводится противовирусными препаратами прямого действия. Вирус распространяется через:
- Совместное использование грязных игл.
- Прямой контакт с инфицированной кровью или биологическими жидкостями больного.
- Переливанием крови до проведения обследований в 1992 г.
- Возможен, но менее распространен контакт через сексуальные отношения.
Кто подвержен риску заражения?
У вас повышенная опасность гепатита А, если вы соответствуете одному или нескольким из следующих критериев:
- Вы сознательно имели прямой контакт с людьми, больными HАV.
- Побывали в стране с высоким уровнем заболеваемости ВГА.
- Были в тесном контакте с кем-то, кто побывал в стране с высоким уровнем заражения.
- Мужчина находится в сексуальных отношениях с другим подобным себе.
- Употребляете наркотики.
- У вас нарушение фактора свертывания крови.
- Вы работаете с приматами.
Следующие группы должны пройти скрининг на HBV:
- Люди, рожденные в регионах, эндемичных по ВГВ.
- Мужчины, практикующие секс с представителями сильного пола.
- Потребители внутривенных наркотиков (как настоящие, так и бывшие).
- Любой человек с хроническим заболеванием почек.
- ВИЧ-инфицированные.
- Беременные женщины.
- Члены семьи, домохозяйства и половые партнеры людей, зараженных Hepatitis B (даже если секс имел место только один раз).
- Индивидуумы, у которых было более одного полового партнера в течение 6 месяцев.
- Люди, которым необходимо принимать лекарства, ослабляющие их иммунную систему.
- Больным гепатитом С.
- Дети, рожденные от матерей, инфицированных ВГВ.
- Люди с повышенной функцией печени.
При HCV рекомендует сдать анализ крови, если верно одно из следующих утверждений:
- До июля 1972 года вам сделали пересадку или переливание крови.
- Вы получили уведомление о том, что вам сделали пересадку органов от донора, у которого позже был обнаружен положительный результат на заболевание.
- Вы когда-либо употребляли инъекционные наркотики, даже один раз много лет назад.
- Вам сделали переливание крови или трансплантацию органа до июля 1992 года.
- Вы получили препарат крови, который использовался для лечения проблем с ее свертыванием, который производился до 1987 года.
- Вы родились между 1945 и 1965 годами.
- У вас был длительный диализ почек или есть признаки заболевания печени.
- У тебя ВИЧ или есть известный риск заражения ВГС.
- У вас стойкое повышение уровня анализа крови печени, который называется АЛТ (уровень аланинаминотрансферазы).
- Дети, рожденные от ВГС-инфицированных матерей.
В противном случае рутинный скрининг на гепатит обычно не рекомендуется, если у вас нет симптомов (например, аномальных анализов крови, связанных с печенью).
Вывод
Только после указанной проверки, пациент может быть уверенным в том, что он не имеет вышеперечисленные типы гепатитов. При обнаружении недуга, необходимо применять инновационные препараты прямого действия на вирус, на основе веществ:
- Sofosbuvir;
- Daclatasvir;
- Ledipasvir;
- Velpatasvir;
- Tenofovir.
В зависимости какой тип гепатита у вас обнаружен. Купить софосбувир и даклатасвир в Российской Федерации, можно через интернет в онлайн-аптеке «Индия-Хелпс».
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