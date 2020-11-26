Генерация лидов и повышение продаж при помощью платформы массовых Email рассылок Snov.io

Представитель Google Джон Мюллер написал в официальном блоге компании, что внешние ссылки остаются фактором №1, положительно влияющим на продвижение в поиске.

Параллельно обе ведущие поисковые системы Яндекс и Google запустили в работу фильтры для отслеживания SEO-ссылок и пессимизации использующих их веб-ресурсов.

Алгоритмы «Минусинск» и «Пингвин» уже отправили тысячи нишевых сайтов, информационных блогов, интернет-магазинов далеко за ТОП50. И это тогда, когда редкий пользователи вообще изучает больше первой страницы результатов поиска по запросам.

Что такое аутрич

Пожалуй, впервые технологию белого линкбилдинга, позволяющего создавать полностью натуральные, отвечающие самым строгим требованиям Google внешние ссылки, описал в своем блоге американский блогер, антрепренер и маркетолог Neil Patel.

Нужно найти продвинутые интернет-проекты сходной с продвигаемым бизнесом тематики.

Далее каждому веб-мастеру написать электронное письмо на тему «Недавно ознакомились с вашим проектом. Это просто замечательно! Сделали ссылку с нашего сайта на одну из ваших экспертных публикаций».

В заключении письма следует скромно пригласить уважаемого Господина (Госпожу) посетить «наш проект» дляознакомления.

Особая фишка этого метода в том, что прямо просить у владельцев сайтов ставить ссылки и не требуется. В работу вступает психология человеческих взаимоотношений и стремление к собственной важности.

Большинство веб-мастеров оказываются настолько польщены вниманием и проявлениями уважения к своей персоне, что без всяких лишних просьб и денежных поощрений посетят сайт автора письма и обязательно процитируют в своих публикациях.

— Это и есть аутрич простыми словами.

Великолепная стратегия. Но выглядит все это мероприятие как-то очень хлопотно и сложно. Во первых, как узнать адрес электронной почты владельца авторитетного интернет-проекта, который может откликнуться на такого рода письмо?

Чтобы вытолкнуть интернет-проект в ТОП10 поиска, требуется несколько сотен качественных SEO-ссылок. По описанному алгоритму придется написать тысячи писем.

email рассылка по базе с тысячами адресов при ручной обработке отнимет колоссальное время. Каждое письмо нужно написать в личном формате, иначе стратегия просто не сработает. Исследования показали, что увидев в почтовым ящике шаблонное письмо, 99% менеджеров сразу отправляют его в спам.

— Как же быть?

На помощь приходят инновационные решения веб-технологий и интернет-маркетинга.

CRM-система и платформа автоматизации персонализированных рассылок Snov.io

При помощи инструментов Snov.io можно не только эффективно реализовать задачи линкбилдинга, но и отрабатывать Воронку продаж на всех этапах пути клиента к покупке.

Инструменты таргетированного поиска по параметрам целевой аудитории помогут собрать базы данных перспективных клиентов, партнеров, сотрудников.

Быстро создавать персональные рассылки с вставкой коммерческих предложений, с учетом личных предпочтений и интересов каждого адресата. Предоставляется база готовых шаблонов для разных рыночных ниш и целевой аудиторией.

Производить определение и глубокий анализ конкурентов с целью выявления наиболее эффективных стратегий и таких роста и продаж.

Система статистки помогает анализировать маркетинговые каналы, проводить сплит-тестирования и находить самые выгодные направления (гроус-хакинг). Планируя рассылки с учетом личных особенностей каждого клиента, можно значительно повысить вовлеченность, снизить стоимость привлечения нового клиента, превращать случайных покупателей в постоянных пользователей и фанатов бизнеса.

Чтобы не тратить ресурсы на рассылки «по площадям», желательно тщательно проверить адрес электронной почты потенциального клиента или партнера. Это можно сделать при помощи функционала платформы.

Не хватает каких-то продвинутых возможностей или хочется пользоваться привычными сервисами и инструментами, веб-приложениями? Платформа оптимизирована для интеграции с более 2000 сервисов интернет-маркетинга.

Разработаны плагины Snov.io для браузера Google Chrome чтобы работать с базой клиентов не тратить время на переключения окон и вкладок.

Один из наиболее успешных предпринимателей современности сказал на конференции для представителей международного бизнеса: «В эпоху быстро развивающейся цифровой экономики требуются креативные и системно мыслящие специалисты».

Многофункциональная интегрируемая платформа автоматизации Emal-рассылок Snov.io – это настоящий мульти-тул современного и системно мыслящего интернет-предпринимателя, маркетолога, цифрового бизнесмена и продвинутого менеджера по продажам, нацеленного на успех.

Платформу уже активно используют более 75000 компаний в мире, в числе которых TOYOTA, eBay, Walmart, Disney.