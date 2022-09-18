Генератор номеров для регистрации в интернете

В последнее время использование различных интернет-сервисов стало невозможным без регистрации с указанием номером телефона.. Не каждому пользователю по душе такие условия, поэтому все чаще возникает вопрос о возможных альтернативах.

Помочь в данном случае может генератор номеров для приема СМС «Grizzly Sms» . Сервис позволяет создавать любые аккаунты, не засвечивая личный номер. На нем можно купить абсолютно любые номера телефонных операторов из любой страны мира. За небольшую цену можно получить пройти sms-активацию в любом из популярных сервисов.

Как работает генератор телефонных номеров

Чтобы зарегистрироваться на многих площадках интернета, необходимо указать номер телефона, который будет верифицирован по СМС-коду. «Grizzly Sms» предоставляет пользователям возможность приобрести временный номер для верификации аккаунта. У такого подхода множество преимуществ, таких как:

экономия времени и средств;

нет необходимости указывать действующий номер телефона;

создание надежного и безопасного профиля без разглашения личной информации.

Многие пользователи до сих пор покупают готовые аккаунты или сим-карты для получения дополнительного номера. Но такой способ намного дороже.

Генератор виртуальных номеров «Grizzly Sms»

Многие сервисы, предоставляющие виртуальные номера, не всегда могут гарантировать прием верифицированного sms, хотя данная функция является ключевой в услуге. Кроме того, стоимость виртуальных номеров может существенно отличаться, а в некоторых компаниях она неоправданно высокая.

«Grizzly SMS» – оптимальный сервис для приобретения виртуальных номеров и принятия sms. Владельцы купленных контактов гарантированно получат код для верификации, а стоимость услуги остается низкой, независимо от площадки. В случае сбоев в работе сервиса сумма за номер не списывается со счета пользователя, что позволяет сохранить средства.

Сервис предоставляет только рабочие номера для практически для всех популярных площадок. При этом можно покупать не только одиночные номера, но и совершать массовые закупки.

Пополнять внутренний счет очень просто с помощью многих платежных систем или банковской карты. Кроме того, отзывчивая служба поддержки готова ответить на все возникающие вопросы. А полная анонимность при регистрации позволит защитить личные данные пользователя в сети.