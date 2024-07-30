Взять кредит порой бывает непросто. Для получения потребкредита порой необходимо собирать много справок и документов, искать поручителей, подробно объяснять банку цели, на которые будут потрачены заемные средства. И все равно процент отказов по таким кредитам большой. Или же изначально предлагаются невыгодные условия, например, с высокой процентной ставкой. Куда проще оформить заем под залог недвижимости в день обращения: потенциальный заемщик закладывает квартиру или дом, благодаря чему получает неплохую сумму.

Что такое заем под залог недвижимости

Тут все понятно: при таком раскладе человек предоставляет в качестве обеспечения собственное жилье. Это может быть квартира в МКД, собственный дом или даже земельный участок. То есть для банка это своего рода гарантия: если должник перестает платить кредит, то жилье у него изымается в счет долга.

Тем не менее такой вид кредита пользуется большим спросом. Ведь клиент может рассчитывать на выгодные условия кредитования, в отличие от стандартного потребкредита. То есть выбирается подходящая процентная ставка (не завышенная), сумма может быть существенно выше. А главное, что не нужно объяснять, для чего нужен кредит, на какие цели.

В чем преимущества выдачи онлайн-займа под залог недвижимости с выплатой на карту

Для начала следует отметить общие плюсы:

не нужно искать поручителей и созаемщиков;

человек более свободен в том, чтобы распоряжаться полученными средствами;

высокий процент одобрения;

возможность выбора тарифа и досрочного погашения займа.

Что касается онлайн-кредита, то здесь все еще проще. Главное преимущество заключается в том, что для получения займа под залог даже не требуется идти в банк. Все это легко сделать онлайн: заполнить заявку и ожидать одобрения. Как правило, ответ приходит сразу же, буквально в течение 10-15 минут. Следовательно, и деньги на карту поступают немедленно после одобрения. Важно лишь соответствовать определенным требованиям: быть совершеннолетним, иметь постоянную регистрацию на территории РФ и стабильный заработок. И, разумеется, карта должна быть оформлена на имя заемщика, в противном случае в займе ему будет отказано.

При необходимости банк может предложить оформить страховку. Это делается в целях безопасности, чтобы уберечь жилье, например, от пожара или иного несчастного случая. Чтобы оформить заем под залог недвижимости в Московской области, стоит поинтересоваться, какие условия предлагает тот или иной банк. Ведь у каждой кредитной организации свои требования. Например, если человек является клиентом одного банка, это не мешает ему взять кредит под залог в другом, если там более подходящие условия.

Какую недвижимость можно использовать в качестве залога

Известно, что далеко не все можно оставлять в залог. Например, это не получится с ипотечной квартирой, за которую хозяин еще полностью не расплатился, а также с комнатой в коммуналке.

Основные требования к залоговой недвижимости:

дом не должен быть аварийным;

обязательное подключение к коммуникациям (водоснабжение, отопление, электричество, канализация);

в квартире (доме) должна быть кухня, ванная и туалет;

владельцами должны быть совершеннолетние и дееспособные граждане;

обязательная регистрация в Росреестре и информация о жилье на сайте ФРТ;

отсутствие обременений и ограничений (долговых)

Стоит ли брать деньги под залог недвижимости

В данном случае человек решает вопрос самостоятельно. Конечно, иногда условия по такому кредиту намного лучше, нежели по потребительскому. Однако есть и риск в виде потери собственности. Поэтому к получению такого займа надо отнестись очень серьезно.