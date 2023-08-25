Где заказать свободновисящие рулонные шторы в СПб

Свободновисящие рулонные шторы – эти стильный и практичный декор для оконных проемов. Его можно использовать в квартирах, домах и офисах. Но для оценки всех преимуществ таких штор нужно оформлять заказ в проверенных и надежных компаниях.

Если вы хотите выгодно заказать рулонные шторы свободновисящие высокого качества, то воспользуйтесь предложением от компании «РоллоСпб». Она располагает собственным производством, поэтому продает готовые шторы по выгодным ценам без дополнительных торговых наценок. Для изготовления используются только сертифицированные материалы – ткани и фурнитура. Производитель предлагает большой выбор расцветок, поэтому можно подобрать удачный вариант для любого интерьера. Для дополнительного удобства на место для проведения замеров выезжает представитель компании с образцами тканей.

Как рассчитывается стоимость рулонных штор

Для расчета точной стоимости штор проходите на официальный сайт компании rollospb.ru. Здесь можно оставить заявку, заполнив специальную форму. Укажите в ней свой контактный номер телефона. С вами свяжутся сотрудники, которые уточнят удобное время для визита замерщика. На месте можно определить способ установки штор, после чего выполняется замер, рассчитывается ширина и длина полотна. Следующим шагом становится подбор материалов. Здесь нужно руководствоваться не только стилистикой интерьера, но и назначением комнаты. Например, для спален и детских комнат часто заказывают шторы из материала блэкаут. Он отличается повышенной плотностью, поэтому обеспечивает высокий уровень затемнения даже в дневное время.

После определения размеров, подбора ткани. Фурнитуры рассчитывается точная итоговая стоимость. Она отображается в каждом договоре. Цена не изменится после выполнения работы, так как компания «РоллоСпб» работает без скрытых комиссий. Она гарантирует своим клиентам лучшее соотношение цены и качества, так как выполняет весь комплекс работ собственными силами без привлечения посредников. Для постоянных клиентов и при оформлении крупного заказа предусмотрены дополнительные скидки.

Компания «РоллоСпб» предлагает рулонные свободновисящие шторы Люкс по лучшим ценам в городе. Это красивые, функциональные и практичные в использовании изделия. Они защищают от прямых солнечных лучей, привносят уют и изюминку в любой интерьер.