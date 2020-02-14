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14 марта : пятница

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Где сделать технический анализ видео

14.02.2020 12:03

Технический анализ видео — важная часть работы телекомпаний, операторов и разработчиков программного обеспечения. Только качественный анализ поможет обнаружить неполадки в вещании и приеме сигнала, а так же проверить соответствие видеопродукта стандартам.

Как выполняется анализ

Для того, что бы выполнить «анализ видео» необходимо иметь не только современное оборудование, а и программное обеспечение, которое позволит выполнить работу. На сегодняшний день существует огромное количество форматов видео, кодеков и разрешений. Заказчику не нужно гнаться за всеми этими новшествами, в современном софте уже учтено все новое. Специалисты компании все новшества современной передачи видео учитывают в своих разработках. Клиенту не нужно заново покупать продукт, тратя на это деньги, обновления устанавливаются оперативно с сохранением данных на оборудовании заказчика. От того какой анализ заказчику необходимо будет производить, будет зависеть версия программного продукта, соответственно его возможности и стоимость. Зачем переплачивать за лишние функциональные возможности, которые никогда не пригодятся.

Признанный лидер

Компания Elecard была основана еще в СССР, в 1988 году, и после реорганизации в 1995 году заняла лидирующие позиции на рынке технологий для обработки, приема и передачи видеосигнала.

Основное преимущество сотрудничества с компанией является то, что клиент получает все в одном месте:

  • Техническое решение. Выбрать оптимальное техническое решение для анализа видео помогут специалисты компании. Зачем приобретать дорогостоящее оборудование, если многие его функции будут не востребованы.
  • Полное программное обеспечение.Хороший и качественный софт в интернете не скачаешь. Если приобретать программы — то лучше это делать у разработчика.
  • Необходимые комплектующие. Что нужно и сколько стоят комплектующие можно узнать по телефону, не выходя из офиса.
  • Техническую поддержку и сервисное обслуживание. Все клиенты компании, при любых вопросах, возникающих в процессе анализа видео, получают квалифицированную техническую поддержку на месте или в телефонном режиме.

На сегодняшний день Elecard состоит из нескольких небольших IT компаний. Главный офис находится в России, в Томске, есть представительства в США и во Вьетнаме. В компании работает более 160 человек, начиная со студентов вузов, заканчивая высококлассными специалистами, имеющими ученые степени.

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