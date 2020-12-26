Где разумно применение дополненной реальности?

Дополнительная реальность (AR) – это возможность размещать в окружающем мире текстовые или графические объекты в режиме реального времени. Технология необходимо из-за непрерывного увеличения информационного потока. Для работы с дополнительной реальностью достаточно иметь недорогой смартфон, планшет или компьютер.

Основные этапы работы

Специалисты разрабатывают программное обеспечение для известных операционных систем. Вначале технология AR использовалась только в военной промышленности. С помощью нового направления можно реализовать много интересных проектов. Команды программистов и других специалистов воплощают идеи заказчиков. Отличное предложение — разработка дополненной реальности от студии FlexReality.

Заказчику не следует понимать тонкости процесса. Достаточно ясно определить конечный результат. Взаимопонимание и совместная работа упрощают решение поставленной задачи. Процесс создания приложения состоит из определённых этапов:

Клиент обращается за услугой в студию.

Совместное обсуждение проекта.

Специалисты студии составляют подробное техническое задание.

Определяются технические требования к платформе AR.

Составляется смета и сроки работы.

Реализация проекта заказчика.

Элемент интерактивности отличает дополнительную реальность от стандартных приложений.

Сферы применения

Потенциал технологий AR безграничен и находит большое применение во многих областях человеческой деятельности. В туристическом бизнесе – это прекрасный помощник для определения места нахождения. Путешественник без труда может проложить маршрут в режиме реального времени. А также ознакомиться с достопримечательностями. Несложно организовать экскурсии по известным музеям.

С появлением технологии AR рекламный бизнес сделал большой прорыв. При наличии смартфона, другой техники и соответственного приложения можно считать информацию о товаре, услуге. Уже приступили к реализации виртуального магазина. Покупки можно будет совершать, не выходя из дома. Хороший способ рекламировать кафе и рестораны. Через специальные приложения посетители могут изучить меню.

В медицине тоже применяется дополнительная реальность. Организуется процесс обучения врачей, проводятся сложные операции. В сфере образования живые и интерактивные картинки помогут пробудить интерес к учёбе у учеников и студентов. Такое образование гораздо эффективнее.

Дополнительная реальность даёт большие возможности для реализации задач в различных областях промышленности.