Где расположить мангал на даче

Мангальная зона – сердце каждого дачного участка. Именно ради посиделок вокруг шашлыков многие и выезжают за город, а грядки и теплицы – просто дополнение к ним. Семейный пикник – один из самых популярных способов отметить любой праздник. Поэтому приобретая загородный дом, новый владелец едва ли не в первую очередь задумывается о мангале и месте для него.

Надо сказать, вопрос действительно стоит размышлений. Ведь если мангал у вас не складной (а если складной, то он, скорее всего временный), то транспортировать его куда-то после установки или монтажа будет затруднительно. Ладно, если мангал металлический, как, например, предлагает интернет-магазин MangalPlus.ru, то это в целом передвигаемая конструкция. Но если это кирпичная или каменная печь, то её можно только разобрать и заново собрать в новом месте. Поэтому мы собрали для вас те нюансы, которые стоит учесть при выборе места для отдыха.

Выбор места

Расположение площадки для жаровни – один из самых важных пунктов, которым нужно уделить внимание. От этого зависит не только комфорт собравшейся компании, но и безопасность.

Пожарная безопасность. Необходимо проследить, чтобы все легковоспламеняющиеся, в том числе деревянные, предметы и постройки находились от барбекюшницы на расстоянии не менее 5 метров. Это касается деревьев, сараев, заборов, любых скоплений мусора и пр. Также стоиn сделать под мангал хотя бы минимальный фундамент, т.к. в сезон сухой травы или опавших листьев случайно выпавшая из жаровни тлеющая щепка может стать причиной серьезного возгорания.

Ветреность. Этот пункт тоже можно было бы отнести к пожарной безопасности, но из-за своей важности он выделяется отдельно. Нужно найти место, максимально укрытое от ветра, т.к. он может разносить тлеющие щепки, заносить мусор или пыль в мангал и просто доставлять дискомфорт собравшейся у огня родне. Лучше всего использовать то, что уже дала природа, т.к. особенности ландшафта, например, низину или холм. Крыша над мангалом или надо всей зоной убережёт ещё и от осадков. Расстояние от кухни. Хоть мангальную зону часто и называют летней кухней, но большинству готовящих шашлык всё-таки периодически приходится бегать на основную кухню за кухонными приборами, специями и пр. В таком случае жаровня может надолго остаться без присмотра. Поэтому лучше сделать так, чтобы путь на кухню от мангала был минимальным. Кроме того, стоит подумать о хорошо отделанной дорожке, чтобы никто не споткнулся, неся тарелки для мяса в тёмное время суток.

Фундамент

Обработанная площадка под мангалом обеспечит устойчивость конструкции, безопасность и удобство во время готовки. Жаровня не будет раскачиваться или ездить в разные стороны. В противном случае можно не только потерять бесценные поджаристые кусочки мяса, но и повысить риск пожара на даче. Основные типы фундаментов под барбекюшницу:

Металл. На землю укладываются несколько листов металла с воздушной прослойкой между ними и почвой. Это быстрый и простой способ, но нужно помнить, что металлические пластины могут прогорать. Бетон. Создание бетонной площадки займёт больше времени, но она более надёжная и долговечная. На ней будет удобно ходить, а также она защитит от возгорания в случае если какой-нибудь уголёк случайно выкатится из жаровни. Камень. Сделать каменную кладку может быть даже дольше, бетонной плиты, но и вид у неё будет гораздо более привлекательный.

Декорации

Место отдыха должно быть не только безопасным и функциональным. Людям, собравшимся у огня, хочется расслабиться не только физически, но и духовно. Поэтому неплохо бы заранее продумать, какой вид будет им открываться.

Освещение. Хоть оно и относится к декору, но имеет и вполне прагматическое назначение: шашлычный отдых часто затягивается до тёмного времени суток, поэтому в целях безопасности надо обеспечить дачный участок в целом и место для барбекю в частности освещением. Самый простой способ – установить рядом небольшие переносные фонари на солнечных батареях. Но можно взяться за дело серьёзно и полноценно провести в беседку с мангалом электричество. Украшения. Если ваша дача имеет альпийскую горку, небольшой пруд или красивую клумбу, то почему бы не установить мангальную зону рядом с этими объектами? Совмещение. Если у вас уже есть беседка, площадка с шезлонгами или гамаками, то мангал поблизости придётся очень кстати, создав настоящую зону отдыха. Главное, соблюдать все меры пожарной безопасности.

Москва или любой крупный город предлагает множество вариантов, где можно купить мангал для дачи. Но дело не ограничивается лишь приобретением. Важно уметь хорошо распорядиться такой шикарной покупкой. Не забывайте про основные правила, рассказанные выше, и у вас обязательно получится отличная зона отдыха.