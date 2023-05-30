Где продать iPhone? 3 лучших способа

В современном мире мобильные телефоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Один из самых популярных смартфонов на рынке — это iPhone от компании Apple. Время от времени возникает необходимость обновить свой телефон или просто продать его. При этом встает вопрос: где можно продать iPhone? В этой статье мы рассмотрим несколько популярных вариантов для продажи вашего устройства.

Лучшие места для продажи смартфона

Доски объявлений

Первым и наиболее очевидным вариантом является использование виртуальных досок объявлений, таких как Avito и Yula. Они предоставляют возможность опубликовать объявление о продаже вашего iPhone совершенно бесплатно.

Вы можете указать модель, состояние, комплектацию и желаемую цену. Потенциальные покупатели смогут связаться с вами напрямую, и вы сможете договориться о встрече для осмотра и проведения сделки. Однако, при использовании таких площадок, будьте внимательны к потенциальным мошенникам и убедитесь, что вы соблюдаете правила.

Ломбарды.

Еще одним вариантом продажи вашего iPhone может быть обращение в ломбарды. Это учреждения, которые предоставляют краткосрочные займы на залог различных ценностей, включая мобильные телефоны. Вы можете принести свой iPhone в ломбард и получить деньги взаймы, оставив его как залог. Если вам удастся погасить займ в установленный срок, вы сможете вернуть свое устройство.

Однако, стоит отметить, что условия займа и процентные ставки могут различаться в разных ломбардах, поэтому перед обращением лучше изучить информацию и сравнить условия.

Apple скупка.

Самым привлекательным способом продажи iPhone с точки зрения материальной выгоды является скупка. Так называется специализированная организация, которая покупает подержанные смартфоны, планшеты и прочую электронику. Она способна предложить самые привлекательные условия на рынке.

Еще одним достоинством считается быстрое проведение сделки, которое занимает всего несколько минут. Для этого необходимо обратиться в скупку, не забыв взять с собой коробку с iPhone и удостоверение личности. После предварительной оценки стоимости сотрудник выплатит наличные деньги

Выводы

Таким образом, скупка Apple — самый лучший метод продажи iPhone. Вы можете предварительно оценить стоимость смартфона самостоятельно. Для этого воспользуйтесь виртуальным калькулятором на сайте скупки. Напишите название модели, год выпуска, состояние и так далее. После чего ознакомьтесь со стоимостью. Также можете вызвать оценщика прямо на дом. Это бесплатная и удобная услуга. Специалист внимательно осмотрит ваш гаджет и назовет его стоимость. При этом объявленная цена не изменится во время продажи устройства.