Где применяется веселящий газ?

Оксид азота — это словосочетание мало что означает для простого человека, далекого от химии. Но данное соединение, имеющее сложное название, широко применяется в абсолютно не схожих друг с другом областях.

Что такое оксид азота

Оксид азота — негорючий бесцветный газ, имеющий сладкий привкус и запах, его впервые получили еще в 18 столетии. Различают пищевой и медицинский варианты. В первой ситуации – это газ, используемый для упаковки, так называемая добавка E 942. С помощью закачанного, при производстве пищевых продуктов газа, предотвращается их порча и убиваются разные микробы. Потому оксид азота широко применяется в пищевой промышленности.

Этот газ относительно недорогой по стоимости. Но следует знать об одном важном моменте – иногда смесь бывает некачественная, есть риск приобрести суррогат. Потому нужно искать надежного поставщика, у которого можно заказать веселящий газ, с гарантией 100 %-ной оригинальности, имеющий соответствующие сертификаты. Заказав газ, покупатели получат товар превосходного качества.

Сферы применения

Области применения оксида азота очень обширные, основные из них:

промышленность;

медицина;

развлечения.

В медицине используют другое качество оксида азота: состояние легкой сонливости и опьянения. В сочетании с кислородом, данный газ, в разных вариациях, применяют как основу для наркоза. Используются разные соединения азота: от 40 – 50 %. до 70 – 80 %.

Кроме того, оксид азота востребован в машиностроительном производстве. Его используют для различных моторов. Например, в двигателях внутреннего сгорания газ обеспечивает снижение температуры, увеличение концентрации кислорода и ускорение сгорания в моторе. В реактивном двигателе газ применяется для окисления топлива, состоящего из одного компонента.

Но существует у оксида азота и необыкновенная сфера использования, к примеру, индустрия развлечений. Не зря смесь называют — «веселящий газ». И тут пришлись кстати различные свойства пищевого варианта оксида. Он повышает настроение, и даже иногда его могут использовать для профилактики депрессивных состояний.

Действие недолгое – в течение пяти минут, после чего эффект снижается. Газ не вызывает потерю координации. Потому вождение автомобиля, после вдыхания этого газа, не вызывающего привыкания, не запрещается, и разрешено действующим законодательством РФ.