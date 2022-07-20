Где по лучшим ценам купить двери Профиль Дорс в СПб?

Межкомнатные двери торговой марки Профиль Дорс – фавориты на российском рынке. При эффектном внешнем виде готовые конструкции обладают высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Производитель предлагает большой выбор моделей, поэтому можно подобрать подходящий вариант как для квартиры или загородного дома, так и для офиса или другого коммерческого помещения. На всю продукцию производитель предоставляет долгосрочную гарантию качества, так как уверен в своем товаре.

Если вы планируете в ближайшее время устанавливать двери, то для поиска подходящего варианта по привлекательной цене посетите сайт фирменных магазинов Профиль Дорс СПб spb.profildoors.su. Здесь представлена полная линейка продукции с детальным описанием и ценами. Посредством дополнительных фильтров можно сузить поиск, быстро подобрать вариант, который устроит по стилю оформления и цене. Обратите внимание, что в каталоге представлены как классические распашные двери, так и технологичные конструкции скрытого монтажа, раздвижные двери. Все они выполнены из экологичных материалов. Разнообразие цветов позволит подобрать подходящий вариант как для современного, так и для классического интерьера.

Какие системы открывания представлены в линейке продукции Профиль Дорс?

Помимо стиля и цвета важную роль играет система открывания. Традиционными считаются двери распашного типа, состоящие из двух створок одинаковых или разных размеров. Но не во всех случаях они подходят, так как при открывании створки занимаются дополнительное место. Для небольших по габаритам комнат, для узких и длинных коридоров подойдут следующие системы открывания:

купе;

книжка;

пенал;

рото-дверь.

В каталоге представлены фотографии всех типов открывания, которые дадут наглядное представление о принципе работы. Каждый из этих вариантов предполагает компактное смещение полотна вдоль стены или в пенал, поэтому оно не занимает дополнительное место. Рядом с дверным проемом можно поставить мебель или декор. Такое решение подойдет как для частных квартир и загородных домов, так и для офисов, где нужно рационально использовать имеющуюся площадь. Все варианты открывания представлены разноплановыми по стилю и цвету моделями. Если при выборе возникнут сложности, то за консультацией можно обратиться к сотрудникам фирменных магазинов.