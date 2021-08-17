Где найти лучшие обзоры букмекеров?

Компания Legalbet представляет читателям честные обзоры всех легальных букмекерских контор: плюсы и минусы компаний, разбор котировок и выбора ставок, действующие бонусы и акции.

На главной странице белорусской, российской и казахстанской версий сайта Legalbet во вкладке «Букмекеры» можно найти список всех легальных контор, кликнув на «Подробнее» познакомиться с каждой. Что найдут читатели в обзорах от Legalbet? Расскажем подробнее, а примером выступит букмекерская компания БЕТСИТИ.

Как устроена страница обзора?

Зарегистрированные пользователи сайта могут оставить отзыв и жалобу о букмекерской конторе, а также ознакомиться с мнением других пользователей Legalbet.

Краткое описание плюсов и минусов суммирует опыт пользователей по взаимодействию с конторой.

Место в народном рейтинге определяется исключительно голосами зарегистрированных пользователей сайта. Чтобы отдать свой голос, достаточно при регистрации или позже кликнуть на тумблер «Я играю» в списке компаний. БЕТСИТИ занимает пятое место в народном рейтинге.

Коэффициенты. Подробно описываются котировки компании на разные виды спорта (футбол, баскетбол, теннис, хоккей). Подробности подсчетов можно узнать, нажав на кнопку «Как мы считали».

Выбор ставок. Поможет сориентироваться в ассортименте. Речь и про количество событий, которые охватывает линия, и про количество ставок, которые можно сделать на каждый матч или турнир. БЕТСИТИ известна своими интересными дополнительными предложениями на футбольные турниры, поэтому в плане возможных пари компания среди лидеров и в Белоруссии, и в России.

Live-сервис. Учитывается количество возможных пари на матчи, проходящие прямо сейчас, скорость расчета и приема ставок, а также наличие статистики, видео- и графических трансляций.

Список действующих бонусов и акций букмекерской компании. Читатель может познакомиться с подробным описанием условий различных акций. Белорусский БЕТСИТИ программ лояльности и бонусов не практикует, а вот у его российского аналога есть интересные предложения.

Краткая информация о букмекере: официальный сайт, способы регистрации и идентификации.

Вопрос-ответ. Сотрудники Legalbet представляют ответы на самые часто задаваемые вопросы о деятельности компании.

На самом верху страницы есть гиперссылки на основные разделы.

Внизу страницы есть несколько секций со справочной информацией: «Служба поддержки» (описаны все возможные способы связи с представителями компании), «Юридическая информация», «Лицензия», «Скачать мобильное приложение».