Где могут быть обустроены гардеробные: полезная информация

Никто не поспорит с тем, что для любого дома актуальным является вопрос удобного и компактного хранения предметов. Для этого рассматриваются гардеробные или шкафы. На первый взгляд может показаться, что отдельная комната для одежды в малогабаритной квартире – это непозволительная роскошь. Однако все возможно – если подключить смекалку и придерживаться правил зонирования можно оборудовать такое помещение даже в маленьком жилище. Сегодня есть такие варианты гардеробных комнат, для которых подойдет ниша от 3-4 м². Нужно отметить, что такие места предоставляют возможность решить огромное количество проблем:

хранение вещей, которые используются не так часто; необходимость постоянно утюжить вещи; трудности во время поиска вещей по причине неупорядоченного расположения; антресоли, стеллажи и большие шкафы, которые требуют много места для установки.

Вместе с тем, не в каждом доме есть место для этого, поэтому оптимальным способом обустройства считается гардероб, который совмещен с другим помещением, например, мансардой ил спальней.

Часто гардеробная предусматривается в спальне. Хорошо, когда, проснувшись рано утром, можно переодеться с комфортом. Такого плана хранилище прячется за раздвижным полотном, стеллажом с проходом. В помещениях с нетипичной планировкой это еще и неплохой вариант сбалансировать геометрию, а также спрятать выступы и ниши.

Часто можно встретить гардеробная в кладовке. В квартире со скромными размерами пару метров занимает подсобное помещение. При надобности можно поменять ее функциональное назначение – для этого достаточно добавить антресоли, ящики выдвижного типа, штанги из металла или узкие полки по бокам. Здесь удобно хранить пальто и пуховики, обувь, сумочки, зонтики и прочие массивные аксессуары. Решающее значение имеет вентиляция, а также защита гардероба от влаги, посторонних ароматов и насекомых.

Третий вариант – гардеробная на балконе. Пустое помещение тоже можно использовать с пользой. Достаточно позаботиться об утеплении пола и стен, а также остеклении. Стекло чаще всего тонированное либо зеркальное – это позволит скрыть содержимое от взглядов прохожих.