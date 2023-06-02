Место проведения способно украсить праздник, сделать его незабываемым. Куда отправиться на мероприятие? Где будет комфортно, свободно, интересно и красиво? Выбор площадки зависит от времени года, размеров коллектива, предпочтений сотрудников, тематики события. Расскажем, где провести корпоратив и как правильно выбрать локацию.

Популярные места для праздников:

Кафе, рестораны, ночные клубы – позволяют легко объединить банкет, танцевальную программу и развлечения, имеют достаточно места, оборудования для этих составляющих праздника. Стадионы, спортзалы, спортклубы – отличный выбор для соревнований и состязаний, укрепляющих командный дух, для молодых и активных коллективов, предпочитающих подвижные игры, гонки, эстафеты. Парки, площадки в лесу, у реки, в горах, на морском берегу – красивое и удобное место, где можно отдохнуть, расслабиться, побыть наедине с природой, повеселиться шумной компанией, соединить активность с релаксом. Успех мероприятия в такой точке зависит от погоды. Загородные или зарубежные отели, санатории, базы отдыха – уникальная возможность увидеть новые места, попутешествовать, отдохнуть и провести время с пользой. Локация имеет все необходимое для организации банкета, тимбилдинга, культурной программы. Речной или морской теплоход – отличная возможность отправиться в путь по красивым местам, повеселиться и устроить яркий, зажигательный праздник. Необычные места – лофты, промзоны, старинные замки, ипподром, арт-клубы, VR-студии, боулинг. Это прекрасный выбор для небанальных тематических мероприятий. Атмосфера локации подскажет множество идей для вечеринки. Офис компании. Привычные и знакомые стены могут преобразиться на один вечер и превратиться в творческую мастерскую, квест-комнату, концертный зал.

Выбирая площадку, стоит исходить из формата мероприятия, возможности проведения разных видов развлечений, условий трансфера, предпочтений сотрудников. Обязательно нужно поехать посмотреть место для корпоратива лично или ознакомиться с ним по видеоматериалам, фото, описаниям, отзывам.

Необорудованные площадки (промзоны, стадионы, парки) потребуют дополнительных усилий по организации праздника: заказ кейтерингового обслуживания, доставку реквизита, звуковой техники и мебели, организацию трансфера.

Источник: catalystrussia.ru

Куда сходить на корпоратив в Москве?

Выбрали концепцию праздника? Подбираем локацию в Москве или области. Если планируется корпоратив с большим количеством участников – до 1500 гостей – можно организовать его в ресторанах «Вега», Vnukovo Village, «Парадайз», «Усадьба Остров», загородном Рублево-Успенском комплексе, или отправиться на природу и провести праздник на берегу озера или реки, в парке или в лесу.

При среднем размере компании – 200-500 человек – отличные места для тимбилдинга: яхт-клуб «Пеликан», ресторан «Арго», ночной клуб «Ленинград», лофт «Фарфор» , ресторан «The Бассейн».

Для небольшой компании можно арендовать антикафе «Зеленая дверь», «Кинохауз», «Белый лист», «Хорошая республика», площадку на крыше Wow Moscow Lounge или «VDNH-Loft», открытую террасу «Парк».

Понравится сотрудникам прогулка по Москва-реке и командообразующие игры на теплоходах «Ривер Палас» или «Ривер Лаунж». Спортивное мероприятие можно провести на стадионе «Метеор» или «Фестивальный».

Популярный сегодня экологический тимбилдинг успешно пройдет в любом парке или сквере с красивыми видами. Если позволяет место, можно провести игры в офисе, предварительно заказав тематическое оформление и реквизит.

Источник: catalystrussia.ru

Компания «Каталист» предлагает более 40 вариантов игр для тимбилдинга, каждую из которых можно адаптировать к специфике предприятия. Менеджеры помогут подобрать удачную локацию и решить все организационные вопросы.

Популярные темы тимбилдингов «Каталист»: интеллектуальная викторина «Где логика?», бизнес-игры «Кофейный синдикат» или «Экипаж», веселые гонки на картонных болидах, зомби хоррор-квест, корпоративный квиз, командообразующее развлечение «Шерстяной тимбилдинг», яркий и увлекательный флешмоб, спортивный квест, проектная игра «Мегаполис».

Источник: catalystrussia.ru

Лучшие рестораны и кафе для корпоратива в Москве

Традиционное место для корпоратива – ресторан или кафе. В Москве работают тысячи заведений с различной концепцией, кухней, вместимостью зала, наличием открытых площадок или террас.

Такие локации оборудованы мебелью, звуковой техникой, имеют достаточно персонала для обслуживания банкетов, предлагают ряд дополнительных услуг (декорирование зала, шоу-программу, изготовление праздничного торта, трансфер).

Столица предлагает множество вариантов просторных объектов на несколько сотен человек, загородные клубы, кафе с летними верандами, рестораны на крыше или в пентхаусе небоскреба, демократичные фудкорты, лаунж-кафе, урбанистические лофты. Бронирование популярных заведений необходимо выполнять заранее, иногда за полгода или год до торжественной даты.

Как выбрать ресторан? На что обратить внимание? Главные критерии оценки:

вместимость зала или площадки;

возможность забронировать все заведение полностью;

расположение;

время работы;

концепция, тип предлагаемой кухни;

наличие необходимого оборудования;

дополнительные услуги;

наличие парковки, удобство трансфера;

необходимый бюджет.

Перед заказом зала, стоит четко определить свои требования и, исходя из них, подбирать помещение или открытую площадку.

Обычно в Москве есть выбор между несколькими заведениями, удовлетворяющими условиям праздника. В поиске подходящей локации помогут профессионалы. Компания «Каталист» провела уже более 500 игр для тимбилдинга и может предложить удачные варианты для корпоративного мероприятия. Профессиональная организация корпоратива – гарантия отличного результата.