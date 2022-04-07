Где лучше всего оформить микрозайм?

Если у вас возник вопрос, где лучше оформить займ на карту или получить наличные средства в России, изучите предложение МФО «Отличные Наличные», выдающей микрозаймы на выгодных условиях, в большинстве случаев без отказа, с минимальным списком требований к заемщикам.

Микрозаймы для людей разных возрастных, социальных категорий – выгодное предложение от МФО «Отличные Наличные»

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Новичкам предоставляем выгодные условия кредитования – взять микрозайм онлайн в первый раз можно в сумме до 10 000 рублей (без необходимости выплаты процентов). Без задержки сроков выплатив микрозайм, клиент сможет рассчитывать на большую сумму – до 30 000 рублей.

Получить микрозайм довольно просто

Заявки формируются на базе паспорта РФ, не требуется от потенциального заемщика предъявления справки об официальном заработке, отсутствует необходимость предъявлять залог, приводить в офис компании ответственных поручителей. Все вопросы решаются дистанционно.

На микрозаймы могут претендовать, как работающие, так и не работающие граждане России, в том числе пенсионеры, студенты и люди с испорченной по каким-либо причинам кредитной историей.

Мы не проводим рутинных проверок заемщиков, не осуществляем навязчивых телефонных звонков родственникам, коллегам, друзьям, выстраиваем с клиентами доверительные, в большинстве случаев длительные деловые отношения.

Работая с нами, клиенты могут претендовать на ряд плюсов:

оперативный подбор необходимого вида кредита;

первый микрозайм без начисления процентов;

работу сотрудников компании на сайте в круглосуточном режиме, в том числе по выходным, праздничным дням;

максимальный объем одобрения направленных клиентами заявок;

гарантию безопасности, прозрачности кредитных сделок;

конфиденциальность сведений, полученных от заемщиков;

широкий территориальный охват – свыше 300 точек присутствия МФО в стране, в 100 городах;

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невысокие процентные ставки, отсутствие скрытых платежей.

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