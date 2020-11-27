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Где купить квартиру в Ижевске?

27.11.2020 22:45

Для любой семьи момент покупки квартиры является особенно волнительным. При этом не стоит забывать, что покупка недвижимости – это инвестирование. Поэтому к данной процедуре необходимо подходить с холодной головой и точным расчетом. Так, решение купить квартиру на вторичном рынке недвижимости может стать серьезной ошибкой. Все дело в том, что с появлением большого количества новостроек жилье в старых домах с каждым годом дешевеет. Поэтому такую инвестицию нельзя назвать грамотной.

Учитывая этот нюанс, большинство жителей Ижевска, принявших решение купить квартиру, отдает предпочтение недвижимости в новых домах. Более того, сегодня в Ижевске появляются целые районы, состоящие из современных жилых комплексов. В качестве примера можно привести район Французские кварталы. Этот район состоит из 4-х жилых комплексов:

  • У Парка;
  • Под Солнцем;
  • На Волне;
  • В Сердце.

В каждом из этих комплексов использовались современные технологии, которые позволили сделать жилье максимально комфортным и уютным.

Уникальный фасад

Решив купить квартиру в элитном доме в Ижевске, большинство потенциальных покупателей, прежде всего, обращает внимание на внешний вид дома. В жилом комплексе Ривьера Парка все дома отделаны облицовочным кирпичом ручной формовки. Именно такой отделочный материал активно используется в европейской архитектуре. Такая отделка способствует приданию эстетичности и особого шарма. К тому же используемые отделочные материалы отличаются высоким уровнем влаго- и морозостойкости.

Собственная котельная

В жилом комплексе Ривьера Парк Под Солнцем все дома оснащены собственной мощной котельной. За счет этого жильцы могут быть уверены в наличии постоянного теплоснабжения. Дома в этом жилом комплексе не зависят от работы централизованных городских сетей. Благодаря этому, обеспечивается стабильная подача горячей воды. К тому же зимой в квартирах этого жилого комплекса максимально комфортная температура.

Комфорт проживания

Применение современных технологий также позволяет рассчитывать и на другие преимущества. Во-первых, для изготовления межквартирных стен в Ривьера Парк используется полнотелый керамический кирпич, обеспечивающий максимальную звукоизоляцию. Во-вторых, наружные стены домов выполнены из блоков Porotherm. Это не только экологичный и гипоаллергенный материал. Данный стройматериал также обеспечивает высокий уровень теплоизоляции. В-третьих, максимальный комфорт обеспечивается за счет минимума соседей. В зависимости от планировки, на лестничной площадке находится 2-5 квартир.

Остается добавить, что ход строительства ЖК Под Солнцем можно отслеживать на официальном сайте застройщика.

Застройщик: ООО «Регион-Инвест», г.Ижевск
Проектная документация — на официальном сайте застройщика rivpark.ru.

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