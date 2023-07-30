Где искать Techno лайв сеты?

Techno музыка является одним из самых популярных жанров в мире электронной музыки. Ежегодно миллионы фанатов музыки ищут новые Techno лайв сеты, чтобы насладиться звучанием своих любимых диджеев и продюсеров. В этой статье мы расскажем о том, где можно найти Techno лайв сеты.

YouTube

YouTube является одной из самых популярных платформ для поиска Techno лайв сетов. Многие диджеи и продюсеры загружают свои выступления на YouTube, чтобы поделиться своей музыкой с миром. Кроме того, на YouTube можно найти такие каналы, как Boiler Room, которые специализируются на трансляции живых выступлений диджеев и продюсеров со всего мира.

SoundCloud

SoundCloud является одним из самых популярных сервисов для поиска Techno музыки и лайв сетов. На этой платформе можно найти тысячи лайв сетов от таких диджеев и продюсеров, как Carl Cox, Adam Beyer и Nina Kraviz. Кроме того, на SoundCloud можно найти множество миксов и радиошоу, которые транслируются еженедельно.

Mixcloud

Mixcloud является платформой, которая специализируется на миксах и радиошоу. На этой платформе можно найти множество Techno лайв сетов от таких диджеев, как Richie Hawtin, Sven Vath и Jeff Mills. Кроме того, на Mixcloud можно найти множество радиошоу, которые транслируются еженедельно и посвящены Techno музыке.

Beatport

Beatport является одним из самых популярных онлайн-магазинов для покупки электронной музыки. На этой платформе можно найти множество Techno лайв сетов от таких диджеев и продюсеров, как Carl Cox, Adam Beyer и Chris Liebing. Кроме того, на Beatport можно найти множество миксов и радиошоу, которые транслируются еженедельно.

Resident Advisor

Resident Advisor является одним из самых популярных сайтов для поиска информации о Techno музыке и лайв сетах. На этом сайте можно найти информацию о грядущих концертах и фестивалях, а также о лайв сетах от таких диджеев и продюсеров, как Ben Klock, Nina Kraviz и Amelie Lens. Кроме того, на Resident Advisor можно найти множество миксов и радиошоу, которые транслируются еженедельно.

Вывод

В этой статье мы рассказали о том, где можно найти Techno лайв сеты. Мы рекомендуем использовать YouTube, SoundCloud, Mixcloud, Beatport и Resident Advisor для поиска новых лайв сетов от таких диджеев и продюсеров, как Carl Cox, Adam Beyer и Nina Kraviz. Не забывайте следить за грядущими концертами и фестивалями, чтобы не пропустить выступления своих любимых артистов.