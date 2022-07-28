Где чаще всего размещают рекламные POS-материалы

POS-продукция – это рекламные материалы, которые способствуют повышению продаж конкретных товаров и продвижению бренда в целом. Они могут быть представлены ценниками, стопперами, воблерами, световыми панелями и другими конструкциями.

Залог их эффективного использования – правильное размещение. Мы нашли массу информации о секретах применения рекламной продукции на сайте ПК «Фаворит» https://rpkfavorit.com и спешим рассказать о принципах размещения POS-материалов в магазинах.

5 лучших зон для размещения

Задача продукции – «поймать» внимание представителя целевой аудитории и подтолкнуть его к нужному действию. Например, зайти в магазин, пройти до стойки с нужным товаром и купить его. POS-материалы прекрасно подходят для продажи продукции, реализуемой по акции. Их также используют для повышения продаж товаров импульсивного спроса. Но при грамотном размещении они повышают узнаваемость бренда и ускорить реализацию любой продукции.

Где стоит размещать POS-материалы в первую очередь:

У входа в магазин – в наружной зоне прекрасно работает комплексное размещение рекламы на разных носителей. Можно использовать как заметные, оригинальные конструкции и креативные группы, так и классические комбинации – например, штендеры и наклейки на тротуарной плитке. В торговом зале – здесь размещается максимум материалов, причем разных – промо-стойки, стенды, воблеры, растяжки, баннеры и многое другое. Учтите, что вам придется бороться с конкурентами, которые тоже буду размещать свою рекламу. Ваша должна быть заметнее и привлекательнее. В зоне выкладки товара – то есть непосредственно на полке. Именно здесь покупатель будет решать, что именно он купит. Ваша задача – подтолкнуть потребителя к принятию правильного решения. Можно использовать как брендированные полки или холодильники, так и постеры, стикеры, ценники, держатели. Отдельные группы – речь о брендированных стеллажах и подобных конструкциях, которые можно установить в отдельных магазинах по договоренности с администрацией. В этом случае вы сможете выделить свой товар как особенный и привлечь к нему максимальное внимание. В прикассовой зоне – пока человек стоит в очереди, он невольно обращает внимание на товары, которые находятся там. И покупает часто покупает их, особенно если предприимчивые маркетологи заранее позаботились о размещении рекламных материалов, фокусирующих внимание.

Не забывайте о том, что POS-материалы должны выглядеть максимально гармонично. Лучше использовать продукцию высокого качества и своевременно заменять ее по мере износа. В противном случае реклама может иметь обратный эффект – раздражать, вызывать негатив по отношению к бренду и отталкивать от товаров целевую аудиторию.