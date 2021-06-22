Где быстро и выгодно обменять электронную валюту?

Стремительное развитие наблюдается на рынке электронной валюты. Это связано с тем, что виртуальные средства можно использовать не только для инвестирования.

Стремительное развитие наблюдается на рынке электронной валюты. Это связано с тем, что виртуальные средства можно использовать не только для инвестирования. Многие крупные торговые площадки в сети принимают такие платежи. При наличии средств на электронном кошельке можно оплатить коммунальные услуги, сотовую связь, игры и кино. Не составит труда обменять деньги или вывести их на карту любого банка для последующего обналичивания. Проще всего использовать для этого онлайн-обменник, который работает круглосуточно.

Сегодня в сети появляется много новых сайтов, которые специализируются на обмене и переводе электронных денег. Считается надежным обменником электронных валют Smartwm.biz, который работает не первый год. Здесь можно продать и купить, обменять и вывести на карту электронные монеты быстро и по выгодному курсу. Бизнес-рейтинг этого сервиса достаточно высокий. Он отмечен экспертами, которые специализируются на аналитике рынка электронного обмена. Один из важных плюсов представленного сервиса — большой выбор направлений для обмена. Он работает с такими электронными валютами, как:

Вебмани;

Яндекс.Деньги;

Киви.

Преимущества сервиса Smartwm.biz

В сети работает много обменников, но не все из них гарантируют надежность и безопасность своим клиентам. Высокий бизнес-рейтинг по мнению экспертов — лучшее доказательство того, что личные данные и средства под защитой. Вы можете произвести в любой момент обмен WMZ на Киви, не переживая по поводу того, что данные попадут к третьим лицам.

Используя представленный сервис, пользователи могут быть уверены, что обмен будет проведен максимально быстро. Это связано с тем, что резервы отличаются большим объемом. Не придется долго ждать поступления средств. Новички оценят простоту и удобство, так как обмен производится в автоматическом режиме. Не нужно долго изучать правила, чтобы перевести монеты на кошелек или карту, обменять их между собой. Если же возникнут сложности, то всегда за консультацией можно обратиться в службу технической поддержки клиентов. Она также работает круглосуточно.

Немаловажный плюс — выгодный курс. Информация о курсе на разные виды валюты представлена на главной странице сервиса. Система автоматически рассчитает итоговую сумму, которая будет зачислена на карту или кошелек. Если вы дополнительно введете код 90IP1RQDM, то получите скидку 0.15% на обмен.