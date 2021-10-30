ГБО для авто: форсунки Valtek, их настройка и калибровка

Газовые форсунки являются обязательным элементом ГБО 4-го поколения, которое устанавливают на автомобили с инжекторным двигателем при его переоборудовании на газ. Они играют роль бензиновых инжекторов, то есть обеспечивают равномерный распределенный впрыск топлива в цилиндры двигателя в нужное время и в нужном месте, что крайне важно для обеспечения его стабильной и бесперебойной работы, исключения детонации и прочих подобных проблем.

На сегодняшний день производителями ГБО форсунки представлен в разных модификациях и в разных ценовых категориях, с детальным описанием и техническими характеристиками которых можно ознакомиться по ссылке: https://farre.com.ua/forsunki-forsunki/. Это и самые известные форсунки Barracuda польского производителя ALEX, и южнокорейского производителя Hana, и итальянские форсунки А.Е.В., Valtek, OMVL и др. Рассмотрим достаточно популярные для владельцев авто среднего класса форсунки итальянского бренда Valtek SPA Unipersonale, которые находятся в достаточно доступном ценовом сегменте для большинства автовладельцев, при этом отлично себя зарекомендовавшие и на 100% отвечающие всем технологическим нормам. Их профессиональная установка позволяет отрегулировать расход топлива так, чтобы добиться максимальной экономии. На рынке газобаллонного оборудования газовые форсунки Valtek представлены на рампе из 2, 3 и 4 штук, что позволяет подобрать необходимый вариант в соответствии с количеством цилиндров двигателя. В продаже также есть одиночные форсунки, предназначенные для замены изношенных единиц, которые перестали выполнять свои функции и не подлежат ремонту.

Основные типы и модели

Газовые форсунки Valtek имеют штоковую конструкцию, которая полностью исключает риск утечки газа. Они оснащены электромагнитной катушкой со стопорным кольцом, облегчающей процесс настройки параметров расхода топлива, что требуется для его экономии. Калибровочные штуцеры обычно в комплекте не идут, их необходимо покупать отдельно. Как показывает практика, с газовыми форсунками Valtek полностью совместимы их модели, диаметром 0,75 – 3 мм. Их рекомендуется подбирать в соответствии с номинальной мощностью двигателя.

Стабильно пользуются спросом газовые форсунки Valtek:

— тип 30, которые срабатывают со скоростью 3,3 м/с, отличаются доступной ценой, большим рабочим ресурсом, нетребовательностью к качественным характеристикам топлива, они подлежат ремонту с использованием ремкомплекта этого бренда и могут эксплуатироваться при температуре окружающей среды от -40 до +120 градусов;

— тип 37, сравнительно недавняя разработка бренда, которая поддерживается ПО почти всех производителей ГБО, подходят для установки на автомобили только с двигателем распределенного впрыска, как и тип 30, отлично синхронизируются с элементами ГБО других производителей. Нуждаются в обязательной настройке и калибровке.

Газовые форсунки Valtek практически независимы ни от качества топлива, ни от условий окружающей среды. Их, как правило, устанавливают на автомобили среднего класса, оснащенные не особо мощным двигателем.