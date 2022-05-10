Гастрит поражает все больше и больше людей. Также о часто обнаруживается у ай-тишников. Это воспаление может быть вызвано многими факторами, в том числе инфекцией, алкоголем или приемом определенных лекарств. Гастрит может быть острым (с тяжелыми приступами, длящимися день-два) или хроническим (с длительной потерей аппетита или тошнотой). Читайте о симптомах гастрита и способах их лечения. Подробно о гастрите можно узнать на vseojkt.ru.

Гастрит — причины

В основном гастрит возникает в результате ослабления или повреждения слизистой оболочки желудка, что может привести к дальнейшему повреждению и воспалению. Существует несколько факторов риска повреждения желудка, в том числе прием определенных лекарств, инфекции, хронический стресс и диетические факторы.

Одной из основных причин гастрита является частое или длительное применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), таких как аспирин и ибупрофен. Эти препараты нарушают защитные механизмы слизистой оболочки желудка, что приводит к снижению образования желудочной слизи и повышению чувствительности к желудочной кислоте. В результате чрезмерное использование НПВП может увеличить риск развития гастрита.

Бактериальная инфекция, вызванная Helicobacter pylori (H. pylori), является еще одной распространенной причиной гастрита. Helicobacter pylori представляет собой спиралевидную бактерию, которая колонизирует желудки многих людей. У большинства людей ранняя инфекция H. pylori не вызывает особых симптомов и обычно остается незамеченной. Однако длительная или хроническая инфекция H. pylori может привести к стойкому гастриту, а также к потере нормальной железистой структуры желудка.

Желудочные препараты для снижения секреции кислоты включают:

Ингибиторы протонной помпы, например, омепразол, пантопразол (наиболее распространенные препараты).

Антагонисты Н2-рецепторов, например ранитидин, циметидин.

Постоянный прием нестероидных противовоспалительных средств при различных недомоганиях, болевых синдромах требует добавления препаратов, защищающих слизистую желудка, и смены обезболивающего препарата на максимально токсичный.

В конечном счете, это может увеличить риск развития других проблем с пищеварением, таких как язва желудка и рак желудка. Гастрит также может возникнуть в результате сильного физиологического стресса, часто из-за серьезной операции, травмы, сильных ожогов или тяжелой болезни.