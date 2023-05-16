Гайковерт – незаменимый помощник в любом автосервисе или мастерской

Львиная доля усилий, которые осуществляют мастера, инженеры, рабочие в самых разных сферах деятельности приходится на примитивные, но трудоемкие задачи. К примеру, на работу с крепежом и откручивание гаек, болтов. Сегодня нет необходимости потеть над сильно затянутым крепежом, надрываться с баллонным ключом в руках и терять на все это время. С помощью такого простого и удобного инструмента, как гайковерт, можно легко работать с крепежом вообще без мышечных усилий.

Рекомендуется иметь в мастерской или инструментальной собственный инструмент, ведь гайки требуется крутить везде и во всех сферах. Но если подобная задача возникает не часто – аренда гайковерта будет тоже неплохим решением. С ее помощью можно получить агрегат на короткое время, выполнить поставленные задачи и не переплачивать за покупку.

Основные параметры гайковертов

Гайковерты — это электроинструмент, используемый для затягивания и ослабления крепежных элементов, таких как гайки и болты. Они являются незаменимым инструментом для любого автосервиса, производственной линии или домашнего мастера, частенько занимающегося своим хобби.

Одной из главных характеристик гайковертов является максимальный крутящий момент. Он измеряется в ньютон-метрах (Нм) или фут-фунтах (фт-фн) и указывает на максимальную силу, которую может создать гайковерт при затягивании или ослаблении крепежных элементов. Обычно, чем выше крутящий момент, тем лучше гайковерт, но это также может зависеть от потребностей и бюджета конкретного покупателя. В современных устройствах есть возможность регулировать этот параметр, к примеру, в положениях 80/120/200 Нм.

Еще одной важной характеристикой является скорость вращения гайковерта. Она измеряется в оборотах в минуту (об/мин) и также может варьироваться в зависимости от модели. Более высокая скорость может быть полезна для более быстрого затягивания или ослабления крепежных элементов, но может также увеличить вероятность повреждения обрабатываемого крепежа. Идеальный вариант – если модель предлагает гибкую регулировку количества оборотов.

На что смотреть при выборе устройства

Помимо указанных выше моментов, необходимо также стоит обратить внимание на следующее:

Вес и размер гайковерта. Легкий и компактный гайковерт может быть лучшим выбором для домашнего использования или для работы с небольшими деталями, тогда как тяжелый и крупный гайковерт может быть необходим для более тяжелых задач;

Тип устройства. Существуют пневматические, электрические и аккумуляторные гайковерты. Пневматические гайковерты работают от сжатого воздуха и обычно имеют более высокий крутящий момент, но требуют подключения к производительному компрессору. Электрические гайковерты работают от электрической сети и могут быть более удобными в использовании. Аккумуляторные отлично подойдут для мастеров, которые в работе постоянно передвигаются и им нужна мобильность.

Учитывайте эти моменты при покупке или аренде и Вы точно не прогадаете с хорошим агрегатом!