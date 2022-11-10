Гадание Екатерины: классические значения символов

Екатерининское гадание получило широкое распространения в те времена, когда на троне правила мудрая императрица Екатерина. Собственно, в честь неё и получила своё название данная предсказательная система. Удивительно, что она дошла до наших времён: современные женщины с удовольствием используют гадание Екатерины онлайн или раскладывают пасьянс самостоятельно. Таким способом можно получить верное предсказание относительно интересующей сферы жизни, будь то любовь или карьера.
Это старинное гадание основывается на определённых карточках с конкретными изображениями. Их вариаций известно немало, благодаря чему каждая женщина может воспользоваться тем набором символов, который ей приглянулся больше всего. В этой статье мы раскроем основные значения классических карточек, используемых при Екатерининском гадании.
Гадание Екатерины: главные правила
Необходимо взять набор, состоящий из 40 карточек с изображениями, а затем тщательно их перемешать. Далее разложите пасьянс перед собой, формулируя мысленно свой вопрос. Выберите наугад три карточки: глаза при этом можно закрыть, чтобы довериться своей интуиции и внутреннему чутью. Лучше всего заниматься предсказанием в вечернее или ночное время суток.
В некоторых случаях карточки могут выйти перевёрнутыми, и это кардинально изменит их толкование. Как правило, данный вариант предполагает, что значение символа меняется на абсолютно противоположное. Чаще всего перевёрнутые изображения характеризуют негативные события, которые вскоре войдут в вашу жизнь. Не расстраивайтесь, просто примите это к сведению и радуйтесь, что вы предупреждены.
Классические значения карточек в гадании Екатерины
- Барабан — успех во всех делах, удачное завершение проекта, победа над конкурентами.
- Бант — взаимные чувства, интимная близость, романтическое свидание.
- Весы — нерешительность и неуверенность, необходимость принять конкретное решение как можно скорее.
- Волосы — возникнут важные изменения в отношениях с родственниками или второй половинкой.
- Дерево — приятная и судьбоносная встреча с важным человеком. Возможно романтическое знакомство.
- Женщина — появление в жизни значимой женщины.
- Замок — тайна, сокрытие информации, неизвестность.
- Карета — командировка, путешествие в деловых целях.
- Кинжал — конфликт, сплетни и лживые люди в окружении.
- Ключ — правильный выбор, разрешение всех сомнений.
- Книга — решение юридических вопросов, работа с документацией.
- Колокольчик — получение важных новостей, серьёзный официальный разговор.
- Колчан стрел — возникновение проблем в отношениях с окружающими людьми.
- Кольца — взаимная любовь, светлые чувства.
- Конверт — получение новостей, сообщений.
- Корона — высокий социальный статус, власть и всеобщее уважение.
- Корабль — увлекательная и весёлая поездка, которая принесёт светлые эмоции.
- Костёр — эмоциональные переживания, ссоры.
- Крест — необходимость преодолевать серьёзные препятствия.
- Лебедь — светлая и искренняя любовь, верность, уважение.
- Месяц и звёзды — приятное знакомство с интересной персоной.
- Монеты — начало выгодного дело, получение денег.
- Мужчина — появление значимого мужчины в вашей жизни.
- Подкова — успех во всех начинаниях.
- Радуга — эмоционально насыщенная и приятная встреча, романтическое свидание.
- Рюмка — торжество, праздник, радостные эмоции.
- Свечи — печаль, тоска и душевные переживания.
- Сердце — разговор о романтических чувствах, признание в любви.
- Солнце — позитивные изменения во всех сферах жизни, победа над обстоятельствами, успех.
- Стрелка — неожиданное стечение обстоятельств, круговорот внезапных и удивительных событий.
- Султан — наличие влиятельного знакомого, который окажет вам свое покровительство и неоценимую поддержку.
- Улитка — исполнение сокровенных желаний, медленное, но верное развитие во всех сферах жизни.
- Фата — некое торжество, праздник, свадьба знакомых людей.
- Цветок — безответные любовные чувства, романтические волнения и переживания на этой почве.
- Цепь — серьёзные препятствия на пути к достижению цели, возникновение тупиковой ситуации.
- Церковь — серьёзные и глобальные изменения в жизни, переход на новый этап. Возможна помолвка или свадьба.
- Часы — необходимость срочно решить все насущные вопросы, остановиться в своём выборе, побороть неуверенность в себе.
- Чёрт — столкновение со злыми интригами, подлостью и лицемерием. Наличие в близком окружении двуличных и лживых знакомых.
- Череп — возникновение серьёзных проблем со здоровьем, частые недомогания, душевные волнения и переживания.
- Якорь — большая сила воли, необходимость решительно преодолеть все препятствия, чтобы достичь заветной цели.