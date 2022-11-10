Гадание Екатерины: классические значения символов

Екатерининское гадание получило широкое распространения в те времена, когда на троне правила мудрая императрица Екатерина. Собственно, в честь неё и получила своё название данная предсказательная система. Удивительно, что она дошла до наших времён: современные женщины с удовольствием используют гадание Екатерины онлайн или раскладывают пасьянс самостоятельно. Таким способом можно получить верное предсказание относительно интересующей сферы жизни, будь то любовь или карьера.

Это старинное гадание основывается на определённых карточках с конкретными изображениями. Их вариаций известно немало, благодаря чему каждая женщина может воспользоваться тем набором символов, который ей приглянулся больше всего. В этой статье мы раскроем основные значения классических карточек, используемых при Екатерининском гадании.

Гадание Екатерины: главные правила

Необходимо взять набор, состоящий из 40 карточек с изображениями, а затем тщательно их перемешать. Далее разложите пасьянс перед собой, формулируя мысленно свой вопрос. Выберите наугад три карточки: глаза при этом можно закрыть, чтобы довериться своей интуиции и внутреннему чутью. Лучше всего заниматься предсказанием в вечернее или ночное время суток.

В некоторых случаях карточки могут выйти перевёрнутыми, и это кардинально изменит их толкование. Как правило, данный вариант предполагает, что значение символа меняется на абсолютно противоположное. Чаще всего перевёрнутые изображения характеризуют негативные события, которые вскоре войдут в вашу жизнь. Не расстраивайтесь, просто примите это к сведению и радуйтесь, что вы предупреждены.

Классические значения карточек в гадании Екатерины