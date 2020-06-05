Футбол возвращается

Коронавирус в марте нынешнего года нанес мощнейший удар по спортивной жизни в мире. В первую очередь пострадал футбол – как наиболее коммерциализированный вид спорта. Мощный удар получил и букмекерский бизнес. Объемы ставок упали на 90-95%. По объему потерь букмекеров рейтинг не составлялся, но серьезные потери понесли все без исключения участники рынка.

Футбол стал одним из первых видов спорта, начавших выходить из карантина. Ряд чемпионатов уже доигрывают, другие только готовятся к возобновлению.

Ведущие европейские чемпионаты

Первой страной в Европе, возобновившей чемпионат, стала Германия. Вторая часть турнира стартовала с 16-го мая, причем расписание было уплотнено с целью проведения двух туров в неделю. Необходимо отметить, что именно немецкие стандарты санитарного обеспечения матчей станут основой для всей футбольной Европы.

Продолжился и чемпионат Украины. Игры при пустых трибунах начались 30-го мая, при этом появились и первые проблемы, львовские «Карпаты» всей командой отправились на карантин. Проведенное тестирование установило, что 26 футболистов и членов команды оказались заражены коронавирусом.

Стартовал на этой неделе и чемпионат Португалии, причем первый же тур без зрителей принес достаточно много интересных результатов, в первую очередь поражений и ничьих записных фаворитов. Стоит отметить, что ситуация в Португалии с вирусом довольно благоприятная, поэтому уже на матчи следующего тура могут допустить зрителей.

Наиболее знаковым футбольным турниром является английская Премьер-лига. Ее возобновление запланировано на 17-е июня, когда состоится два перенесенных матча 28-го тура, а полноценный 30-й тур стартует на два дня позже, 19-го июня. Здесь также планируется проведение матчей при пустых трибунах и соблюдение всех рекомендованных мер безопасности.

Еще один чемпионат из категории ТОП – испанская Ла Лига. Клубы еще во второй половине мая приступили к тренировочному процессу в составе команд, а на футбольное поле в официальных матчах 28-го тура они выйдут уже в следующие выходные 12-го июня. Присутствие зрителей при этом даже не обсуждается.

Готовятся к возобновлению сезона и Серии А. Италия одной из последних стран планирует выйти из футбольного карантина. Тур запланирован на 22-е июня, но за два дня до этого состоится несколько матчей перенесенного еще с марта 25-го марта.

Стоит отметить, что уже возобновились чемпионаты Австрии, Чехии, Польши и ряда других стран. Возобновление футбола положительно сказывается и на работе букмекеров. Ставки на футбол сегодня снова становятся востребованными, а соскучившиеся по футболу любители спорта снова возвращаются к игре.

Российский футбол

В России также принято решение доиграть чемпионат, но касается это только Премьер-лиги. В ФНЛ уже подведены результаты и определены команды, которые в следующем году будут выступать в высшем эшелоне отечественного футбола.

Пока российские клубы только выходят из вынужденных отпусков, активно проводятся тестирования футболистов и сотрудников команд. Игры 23-го тура запланированы на 19-е июня, то есть ждать возобновления чемпионата осталось всего две недели.

Стоит отметить, что сегодня рассматривается возможность проведения игр со зрителями, но ограничивая количество продаваемых билетов 10-15% от вместительности стадионов, чтобы обеспечить дистанцирование граждан друг от друга.

В любом случае, спорт оказался сильнее вируса, и уже в ближайшее время практически вся Европа (кроме Франции и Голландии) будет переживать за футбольные баталии.