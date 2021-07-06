Рынок криптовалют подвержен FUD и FOMO, а тренды часто следуют за новостным фоном. Отсюда в том числе — высокая волатильность, ценовые ямы или скачки. Не попасться, не пропустить и не опустошить кошелек для криптовалют — в этом задача трейдера, ориентированного на прибыль, а не убытки. Как для этого использовать фундаментальный анализ, какие новости он включает, какие СМИ и высказывания каких экспертов читать — в материале. Ссылки на все рекомендации — прилагаются.

Значение ФА

Управление портфелем криптовалют, активная торговля активами обязательно требуют технического и фундаментального анализа. Но, как правило, именно второй из них оказывает наибольшее влияние на ценообразование монеты.

Наглядно: за полтора месяца биткоин несколько раз значительно падал и поднимался в цене. Например, 18 мая КНР приняла решение запретить финансовым и платежным учреждениям предоставлять криптовалютные услуги. В этой связи биткоин обвалился на 40% в течение суток, но благодаря твиттеру Илона Маска уже на следующий день сократил потери с $34,3 тыс. до $38,4 тыс. Показательная картина наблюдалась и в июне, когда ФБР вернула отправленные после шантажа биткоины компании Pipeline, из за чего первая криптовалюта обвалилась на 11%. Практически сразу BTC подскочил более чем на 20% в связи с решением Сальвадора сделать монету законным средством платежа.

Как результат — множество маржинальных позиций на криптобиржах были закрыты принудительно, а потери трейдеров составили порядк $1 млрд, как сообщали РБК. И таких примеров множество.

Да, для того, чтобы не оказаться в числе потерявших деньги, нужно следить за новостями. Но с умом. Умение сочетать выводы по ФА и ТА позволяет найти некую “реальную” цену по торговой паре.

Далее рассказываем, как не подвергаться стадному поведению, какую информацию брать в учет для фундаментального анализа, а также где ee искать.

ФА и стадное поведение: как не идти на поводу

“Для человеческой природы характерно то, что большая часть нашей позитивной деятельности зависит от спонтанного оптимизма, а не от математики, будь то моральное, гедонистическое или экономическое ожидание”. Джон Мейнард Кейнс.

Согласно исследованию “Bitcoin and Cryptocurrencies: Fundamental Analysis” авторства Фиделя Альвареса (Fidel Álvarez) и Луиса Охеды (Luis Ojeda), в вопросах формирования цены рынок криптовалют ведет себя по принципу стада. Отсюда не взаимозаменяющие друг друга способы поведения:

Я игнорирую анализ информации и подражаю действиям трейдеров.

Я игнорирую частный анализ и подражаю лидеру рынка, который защищает свою репутацию, статус и уровень дохода.

Я исследую какую-то информацию, которая, по моему мнению, важна для всех. Я могу вести цену актива в нужном направлении (это как раз тот трейдер, чьему поведению подражает человек из первого пункта).

Я действую по отработанной в прошлом схеме (в том числе такое поведение присуще аналитикам). Именно такие трейдеры дают конкретные рекомендации к сильной покупке, покупке, удержанию, продаже или сильной продаже.

Здесь важно понимать, что мнения аналитиков нужно брать в учет. Профильные специалисты, экономисты высокого ранга, инвесторы, трейдеры, наработавшие имя, ведут за собой весь рынок криптовалют, в том числе BTC. Биржи с именем также часто ведут блоги и анализируют рынок.

Но к любому анализу нужно относиться с осторожностью. Финансист и экономический аналитик Иво Велч здесь определил логику общую и частную. Он пришел к выводу, что если рекомендация аналитика была взята в учет единожды, то два последующих пересмотра его рекомендаций будут восприняты положительно. Более того, если крайняя из его аналитических рекомендаций была успешна, долговечна и точна — эксперт получает свой пул доверия. Если мнение аналитика схоже со мнением большинства — это воспринимается как консенсус, и также вызывает доверие к такому прогнозу. Вместе с тем, оно не становится сильнее, если являет собой успешный прогноз на биткоин или любую другую монету. Но сильнее его влияние, если оно было составлено в момент бычьего рынка. Такова закономерность, которая может уберечь от неправильной оценки.

Альварес и Охеда также обращаются к цитате экономиста Джона Мейнарда Кейнса, который оценивал фондовый рынок так: читателям СМИ предложили выбрать одно из 100 лиц как самое красивое. В итоге Кейнс пришел к выводу, что частный выбор смещается от личностной оценки или среднего стандарта. Оценивающий желает предугадать “среднее мнение относительно того, каково будет среднее мнение”. Стоит задуматься.

Фундаментальный анализ: что отслеживать

Путь криптовалюты к валюте. Несмотря на то, что последние 12 лет криптовалюта становится все более значимым элементом экономики, она остается под сомнением из-за масштабной угрозы экономической нестабильности и роста незаконной деятельности (да, Darknet, опустевшие кошельки для криптовалют — это наболевшие темы). Потому и важно отслеживать вопросы регулирования центральными властями стран и на мировой арене (Еропейский центробанк, Федеральная резервная система, Банк Англии, Нацбанк Швейцарии и т. п.), влияния на мировую экономику, бизнес. То, что биткоин называют цифровым золотом — это также своеобразная подсказка, почему важно следить за подобными новостями. На данный момент, несмотря на этот, скорее, эпитет, BTC не подкреплен внутренней ценностью (как и другие криптовалюты и в отличие от золота). И с каждым новым решением в его пользу он становится на шаг ближе к тому, чтобы этот эпитет оправдать.

Каким в итоге остается предложение. Вопрос дефляции придает криптовалюте атрибут драгоценного металла. По логике вещей, чем меньшим остается свободное предложение — тем ближе криптовалюта к более высокой оценке. Потому необходимо отслеживать события, связанные с уменьшением количества определенной монеты. И здесь, помимо передвижения и наличия активов на кошельках, важно смотреть на действия компаний или непосредственно проектов-создателей, которые заинтересованы в популяризации своего актива (разумеется, в первую очередь с целью заработка) и предпринимают определенные шаги — покупают или продают большими партиями, в связи с чем влияют на ценообразование и приводят монету к большей / меньшей волатильности.

Влияние Китайской Народной Республики на ценообразование криптовалют, в особенности Bitcoin. Оно определяется несколькими факторами. Во-первых, основное число крупнейших майнинг-пулов сосредоточено именно здесь. Второе — китайские BTC биржи берут на себя 90% мирового объема торговли биткоином. Потому важна деятельность и котировки крупнейших из них. Если мы говорим о пулах, то это Poolin, ViaBTC, F2Pool, AntPool.

Как пишут некоторые аналитики, взаимосвязь роста / падения хешрейта и сложности майнинга с ценообразованием криптовалют прослеживается в целом (то есть не только КНР. Скажем, есть крупные пулы и в США, Казахстане, Канаде и т. д.). Потому оптимально просматривать ежедневно “Hashrate Distribution” на Blockchain.com. И мониторить новости.

Отмечу, что по этому поводу до сих пор ведутся дискуссии, и эта взаимосвязь — скорее теория, чем теорема. Конкретного метода, по которому можно предугадать падение или рост криптовалюты в этой связке — нет. Наглядно это можно проследить по таким цифрам: хешрейт падал с 9 по 23 февраля, биткоин рос с 8 по 21 февраля. С 14 по 24 мая хешрейт также снижался (со 180 Х/с до 143 Х/с), но биткоин в этот период, наоборот, упал с $49 тыс. до $38 тысяч.

Возвращаясь к упомянутому исследованию, важно также обращать внимание на:

Политику крупнейших стран в отношении криптовалют (США, Корея, Китай, Япония, Индия, Венесуэла);

Организации — Шанхайская фондовая биржа (SSE), Комиссия по ценным бумагам и биржам США;

Положение дел майнеров: насколько дорого им добывать криптовалюту/ы, учитывая стоимость электроэнергии и внутреннюю политику государства;

Принятие крипты на фоне гиперинфляции: создаются ли новые инструменты монетарного стимулирования для безопасного хранения фиатных денег в условиях нестабильной экономики;

Наличие (появление) доступных или легально принятых на развитых рынках инструментов для торговли криптовалютами, в том числе позволяющих занимать короткие позиции по этому активу — фьючерсы на биткоин, контракты на разницу (CFD), и т. д.

Деятельность крупнейших коммерческих банков по внедрению методов платежей, включающих любую электронную монету, а также возможность открывать банковские счета, номинированные в криптовалютах;

Налогообложение криптовалют (это к регулированию);

Тренды на фондовом рынке.

Ресурсы, аналитические платформы и люди: что отслеживать

Деятели и компании, которые уже оказали влияние на мировой рынок криптовалют и чьи имена и страницы в соцсетях рекомендуется отслеживать:

Имя Компания / Организация / Тип занятости Страница в социальных сетях Пол Кругман Нобелевский лауреат по экономике, ученый Твиттер Харухико Курода Глава Центрального Банка Японии Новости и заявления Эльвира Набиуллина Глава Центробанка России Новости и заявления Виталий Кирпичев директор по развитию платформы TradingView в России, аналитик Новости и заявления Витор Констанцио Глава Европейского Центрального Банка Твиттер Кристин Лагард Президент Европейского Центрального Банка Твиттер Джером Павелл Президент Федерального резерва США Твиттер Тайлер Винклвосс Крупнейший американский инвестор Твиттер Кайл Басс Американский менеджер хедж-фондов, основатель и руководитель Hayman Capital Management Твиттер Майк Новограц Генеральный директор Galaxy Investment Partners Твиттер Илон Маск Основатель и глава Tesla Твиттер Джеймс Горман Глава и исполнительный директор Morgan Stanley. Новости и заявления, в том числе о решениях компании в отношении криптовалют Марк Кубан Венчурный капиталист Твиттер Питер Тиль Миллиардер, хедж-фонды, сооснователь PayPal Твиттер Уоррен Баффет Один из богатейших инвесторов мира Твиттер-новости Ledger Крупнейший производитель аппаратных кошельков для криптовалют Твиттер Ivan On Tech Разработчик Web 3.0, блокчейн-аналитик Твиттер Wu Blockchain Аналитик, концентрация — КНР Твиттер Линн Альден Аналитик криптовалют Твиттер

Этот список нужно обязательно пополнить профильными СМИ, такими как Cointelegraph, CoinDesk, investorplace. Также не помешают центр сбора статистики по шортам и логнам datamish, ценообразованию и объемам Coin Market Cap, walletinvestor, CoinGecko, и сигналам IntoTheBlock, он-чейн маркет индикаторам Dune Analytics (аналитика по Ethereum), Glassnode, анализу криптовалют на наличие скам-признаков Is This Coin A Scam и в целом HASH RATING, анализу криптостартапов ICOHOLDER.

Помните, что материал — не рекомендация к торговому поведению. Ссылками и ресурсами, которые упомянуты в статье, ваш частный анализ ограничиваться не должен. Кроме того, он не несет целью рекламировать личностей, средства массовой информации или любое другое коммерческое / некоммерческое предприятие.