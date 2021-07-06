Рынок криптовалют подвержен FUD и FOMO, а тренды часто следуют за новостным фоном. Отсюда в том числе — высокая волатильность, ценовые ямы или скачки. Не попасться, не пропустить и не опустошить кошелек для криптовалют — в этом задача трейдера, ориентированного на прибыль, а не убытки. Как для этого использовать фундаментальный анализ, какие новости он включает, какие СМИ и высказывания каких экспертов читать — в материале. Ссылки на все рекомендации — прилагаются.
Значение ФА
Управление портфелем криптовалют, активная торговля активами обязательно требуют технического и фундаментального анализа. Но, как правило, именно второй из них оказывает наибольшее влияние на ценообразование монеты.
Наглядно: за полтора месяца биткоин несколько раз значительно падал и поднимался в цене. Например, 18 мая КНР приняла решение запретить финансовым и платежным учреждениям предоставлять криптовалютные услуги. В этой связи биткоин обвалился на 40% в течение суток, но благодаря твиттеру Илона Маска уже на следующий день сократил потери с $34,3 тыс. до $38,4 тыс. Показательная картина наблюдалась и в июне, когда ФБР вернула отправленные после шантажа биткоины компании Pipeline, из за чего первая криптовалюта обвалилась на 11%. Практически сразу BTC подскочил более чем на 20% в связи с решением Сальвадора сделать монету законным средством платежа.
Как результат — множество маржинальных позиций на криптобиржах были закрыты принудительно, а потери трейдеров составили порядк $1 млрд, как сообщали РБК. И таких примеров множество.
Да, для того, чтобы не оказаться в числе потерявших деньги, нужно следить за новостями. Но с умом. Умение сочетать выводы по ФА и ТА позволяет найти некую “реальную” цену по торговой паре.
Далее рассказываем, как не подвергаться стадному поведению, какую информацию брать в учет для фундаментального анализа, а также где ee искать.
ФА и стадное поведение: как не идти на поводу
“Для человеческой природы характерно то, что большая часть нашей позитивной деятельности зависит от спонтанного оптимизма, а не от математики, будь то моральное, гедонистическое или экономическое ожидание”. Джон Мейнард Кейнс.
Согласно исследованию “Bitcoin and Cryptocurrencies: Fundamental Analysis” авторства Фиделя Альвареса (Fidel Álvarez) и Луиса Охеды (Luis Ojeda), в вопросах формирования цены рынок криптовалют ведет себя по принципу стада. Отсюда не взаимозаменяющие друг друга способы поведения:
- Я игнорирую анализ информации и подражаю действиям трейдеров.
- Я игнорирую частный анализ и подражаю лидеру рынка, который защищает свою репутацию, статус и уровень дохода.
- Я исследую какую-то информацию, которая, по моему мнению, важна для всех. Я могу вести цену актива в нужном направлении (это как раз тот трейдер, чьему поведению подражает человек из первого пункта).
- Я действую по отработанной в прошлом схеме (в том числе такое поведение присуще аналитикам). Именно такие трейдеры дают конкретные рекомендации к сильной покупке, покупке, удержанию, продаже или сильной продаже.
Здесь важно понимать, что мнения аналитиков нужно брать в учет. Профильные специалисты, экономисты высокого ранга, инвесторы, трейдеры, наработавшие имя, ведут за собой весь рынок криптовалют, в том числе BTC. Биржи с именем также часто ведут блоги и анализируют рынок.
Но к любому анализу нужно относиться с осторожностью. Финансист и экономический аналитик Иво Велч здесь определил логику общую и частную. Он пришел к выводу, что если рекомендация аналитика была взята в учет единожды, то два последующих пересмотра его рекомендаций будут восприняты положительно. Более того, если крайняя из его аналитических рекомендаций была успешна, долговечна и точна — эксперт получает свой пул доверия. Если мнение аналитика схоже со мнением большинства — это воспринимается как консенсус, и также вызывает доверие к такому прогнозу. Вместе с тем, оно не становится сильнее, если являет собой успешный прогноз на биткоин или любую другую монету. Но сильнее его влияние, если оно было составлено в момент бычьего рынка. Такова закономерность, которая может уберечь от неправильной оценки.
Альварес и Охеда также обращаются к цитате экономиста Джона Мейнарда Кейнса, который оценивал фондовый рынок так: читателям СМИ предложили выбрать одно из 100 лиц как самое красивое. В итоге Кейнс пришел к выводу, что частный выбор смещается от личностной оценки или среднего стандарта. Оценивающий желает предугадать “среднее мнение относительно того, каково будет среднее мнение”. Стоит задуматься.
Фундаментальный анализ: что отслеживать
Путь криптовалюты к валюте. Несмотря на то, что последние 12 лет криптовалюта становится все более значимым элементом экономики, она остается под сомнением из-за масштабной угрозы экономической нестабильности и роста незаконной деятельности (да, Darknet, опустевшие кошельки для криптовалют — это наболевшие темы). Потому и важно отслеживать вопросы регулирования центральными властями стран и на мировой арене (Еропейский центробанк, Федеральная резервная система, Банк Англии, Нацбанк Швейцарии и т. п.), влияния на мировую экономику, бизнес. То, что биткоин называют цифровым золотом — это также своеобразная подсказка, почему важно следить за подобными новостями. На данный момент, несмотря на этот, скорее, эпитет, BTC не подкреплен внутренней ценностью (как и другие криптовалюты и в отличие от золота). И с каждым новым решением в его пользу он становится на шаг ближе к тому, чтобы этот эпитет оправдать.
Каким в итоге остается предложение. Вопрос дефляции придает криптовалюте атрибут драгоценного металла. По логике вещей, чем меньшим остается свободное предложение — тем ближе криптовалюта к более высокой оценке. Потому необходимо отслеживать события, связанные с уменьшением количества определенной монеты. И здесь, помимо передвижения и наличия активов на кошельках, важно смотреть на действия компаний или непосредственно проектов-создателей, которые заинтересованы в популяризации своего актива (разумеется, в первую очередь с целью заработка) и предпринимают определенные шаги — покупают или продают большими партиями, в связи с чем влияют на ценообразование и приводят монету к большей / меньшей волатильности.
Влияние Китайской Народной Республики на ценообразование криптовалют, в особенности Bitcoin. Оно определяется несколькими факторами. Во-первых, основное число крупнейших майнинг-пулов сосредоточено именно здесь. Второе — китайские BTC биржи берут на себя 90% мирового объема торговли биткоином. Потому важна деятельность и котировки крупнейших из них. Если мы говорим о пулах, то это Poolin, ViaBTC, F2Pool, AntPool.
Как пишут некоторые аналитики, взаимосвязь роста / падения хешрейта и сложности майнинга с ценообразованием криптовалют прослеживается в целом (то есть не только КНР. Скажем, есть крупные пулы и в США, Казахстане, Канаде и т. д.). Потому оптимально просматривать ежедневно “Hashrate Distribution” на Blockchain.com. И мониторить новости.
Отмечу, что по этому поводу до сих пор ведутся дискуссии, и эта взаимосвязь — скорее теория, чем теорема. Конкретного метода, по которому можно предугадать падение или рост криптовалюты в этой связке — нет. Наглядно это можно проследить по таким цифрам: хешрейт падал с 9 по 23 февраля, биткоин рос с 8 по 21 февраля. С 14 по 24 мая хешрейт также снижался (со 180 Х/с до 143 Х/с), но биткоин в этот период, наоборот, упал с $49 тыс. до $38 тысяч.
Возвращаясь к упомянутому исследованию, важно также обращать внимание на:
- Политику крупнейших стран в отношении криптовалют (США, Корея, Китай, Япония, Индия, Венесуэла);
- Организации — Шанхайская фондовая биржа (SSE), Комиссия по ценным бумагам и биржам США;
- Положение дел майнеров: насколько дорого им добывать криптовалюту/ы, учитывая стоимость электроэнергии и внутреннюю политику государства;
- Принятие крипты на фоне гиперинфляции: создаются ли новые инструменты монетарного стимулирования для безопасного хранения фиатных денег в условиях нестабильной экономики;
- Наличие (появление) доступных или легально принятых на развитых рынках инструментов для торговли криптовалютами, в том числе позволяющих занимать короткие позиции по этому активу — фьючерсы на биткоин, контракты на разницу (CFD), и т. д.
- Деятельность крупнейших коммерческих банков по внедрению методов платежей, включающих любую электронную монету, а также возможность открывать банковские счета, номинированные в криптовалютах;
- Налогообложение криптовалют (это к регулированию);
- Тренды на фондовом рынке.
Ресурсы, аналитические платформы и люди: что отслеживать
Деятели и компании, которые уже оказали влияние на мировой рынок криптовалют и чьи имена и страницы в соцсетях рекомендуется отслеживать:
|Имя
|Компания / Организация / Тип занятости
|Страница в социальных сетях
|Пол Кругман
|Нобелевский лауреат по экономике, ученый
|Твиттер
|Харухико Курода
|Глава Центрального Банка Японии
|Новости и заявления
|Эльвира Набиуллина
|Глава Центробанка России
|Новости и заявления
|Виталий Кирпичев
|директор по развитию платформы TradingView в России, аналитик
|Новости и заявления
|Витор Констанцио
|Глава Европейского Центрального Банка
|Твиттер
|Кристин Лагард
|Президент Европейского Центрального Банка
|Твиттер
|Джером Павелл
|Президент Федерального резерва США
|Твиттер
|Тайлер Винклвосс
|Крупнейший американский инвестор
|Твиттер
|Кайл Басс
|Американский менеджер хедж-фондов, основатель и руководитель Hayman Capital Management
|Твиттер
|Майк Новограц
|Генеральный директор Galaxy Investment Partners
|Твиттер
|Илон Маск
|Основатель и глава Tesla
|Твиттер
|Джеймс Горман
|Глава и исполнительный директор Morgan Stanley.
|Новости и заявления, в том числе о решениях компании в отношении криптовалют
|Марк Кубан
|Венчурный капиталист
|Твиттер
|Питер Тиль
|Миллиардер, хедж-фонды, сооснователь PayPal
|Твиттер
|Уоррен Баффет
|Один из богатейших инвесторов мира
|Твиттер-новости
|Ledger
|Крупнейший производитель аппаратных кошельков для криптовалют
|Твиттер
|Ivan On Tech
|Разработчик Web 3.0, блокчейн-аналитик
|Твиттер
|Wu Blockchain
|Аналитик, концентрация — КНР
|Твиттер
|Линн Альден
|Аналитик криптовалют
|Твиттер
Этот список нужно обязательно пополнить профильными СМИ, такими как Cointelegraph, CoinDesk, investorplace. Также не помешают центр сбора статистики по шортам и логнам datamish, ценообразованию и объемам Coin Market Cap, walletinvestor, CoinGecko, и сигналам IntoTheBlock, он-чейн маркет индикаторам Dune Analytics (аналитика по Ethereum), Glassnode, анализу криптовалют на наличие скам-признаков Is This Coin A Scam и в целом HASH RATING, анализу криптостартапов ICOHOLDER.
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