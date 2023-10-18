Фритюрница для жарки картофеля фри без масла – какую купить?

Картофель фри, пожалуй, одно из самых любимых блюд, которое можно приготовить из картофеля. Однако жарить его во фритюре вряд ли полезно. К счастью, есть фритюрницы, которые решают эту проблему. Вот некоторые рекомендуемые модели.

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Berdsen BD-650 Klarik FTL1500B Blaupunkt AFD501 4Swiss ABB-021 Philips Ovi HD9721/10

Трудно найти человека, который не любит картофель фри. Простое блюдо из картофеля может стать отличным дополнением ко многим блюдам. В большинстве случаев картофель фри обжаривают во фритюре, что, к сожалению, не очень полезно. Так есть ли способ получить вкусный, но в то же время более полезный картофель фри? К счастью, да. Решением этой проблемы являются фритюрницы, которые вообще не нуждаются в масле или другом жире. Вот некоторые модели фритюрниц, на которые стоит обратить внимание. Посмотрите, как легко приготовить картофель фри в такой фритюрнице.

Berdsen BD-650

Нельзя отрицать, что Berdsen BD-650 — одна из самых дешевых моделей фритюрниц. Устройство имеет объем 3,6 л, поэтому способно вместить большое количество картофеля фри. Корзина изготовлена из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Удобным решением также является эргономичная ручка, которая не нагревается во время выпекания, поэтому за нее можно взяться в любой момент. Прибор мощностью 650 Вт позволяет регулировать температуру и задавать время работы, благодаря чему можно приготовить не только картофель фри, но и морепродукты, мясо, рыбу, овощи или даже выпечку, в том числе пиццу.

Klarik FTL1500B

Еще одна недорогая фритюрница — модель Klarik FTL1500B. Она имеет мощность 1000 Вт, поэтому должна быть готова к работе в кратчайшие сроки. Встроенный термостат позволяет устанавливать температуру в диапазоне от 80 до 100°С. Камера фритюрницы имеет объем 2 л, а чаша вмещает только 1,6 л. Несмотря на объем, это интересная и относительно простая модель, которая подойдет на кухне одному человеку или паре. Производитель заявляет, что может сократить количество масла, используемого для приготовления картофеля фри, до 90%.

Blaupunkt AFD501

Blaupunkt AFD501 — чуть более дорогая модель, чем предыдущие. Однако надо признать, что эта цена вполне оправдана, если смотреть на параметры фритюрницы. Она, прежде всего, имеет мощность 1500 Вт, благодаря чему быстро нагревается и эффективно пропекает все блюда. Кроме того, стоит упомянуть и об очень большой чаше, которая имеет емкость до 4 л. Благодаря этому приготовление ужина для всей семьи не должно стать проблемой. Отдельно также может использоваться алюминиевая корзина емкостью 2,5 л. Фритюрница работает почти как духовка, что выражается в возможности устанавливать температуру до 200°С.

4Swiss ABB-021

Еще более дорогая модель — аэрофритюрница 4Swiss ABB-021. В продаже есть две модели с маркировкой WH и BK, но они отличаются только цветом, где WH — белый, а BK — черный. Если говорить о чисто технических параметрах, то устройство имеет мощность 1350 Вт и вместимость до 5,5 л. Производитель подготовил 8 автоматических программ, а именно: курица (200°С, 30 мин), говядина (200°С, 20 мин), фри (180°С, 15 мин), тосты (170°С, 10 мин), предварительный нагрев (200°С, 3 мин), повторный нагрев (170°С, 5 мин), разморозка (40°С, 7 мин) и сушка фруктов и овощей (40°С, 240 мин). Кроме того, вы также можете вручную установить температуру в диапазоне от 40 до 200°С и время работы от 1 до 240 мин.

Philips Ovi HD9721/10

В конце представим самую дорогую модель – Philips Ovi HD9721/10. Несмотря на такой большой объем, чаша емкостью всего 0,8 л может вас приятно удивить. Однако производитель позаботился о многих решениях, оправдывающих большую цену. К ним относится технология Twin TurboStar, сочетающая в себе мощный двигатель и нагреватель. Использование обоих этих элементов заставляет воздух внутри устройства вращаться с высокой скоростью, равномерно поджаривая все содержимое. Производитель заявляет, что при приготовлении картофеля фри технология позволяет уменьшить количество используемого масла на 90% по сравнению с традиционной фритюрницей. В свою очередь, технология Fat Removal снижает количество насыщенных жиров в блюдах до 50%.

Хотя устройства этого типа и называются фритюрницами, нужно помнить, что в них можно приготовить множество других блюд, от всевозможного мяса, рыбы и овощей до тортов. Поэтому рассматривать покупку стоит именно с этого ракурса, а не только с мыслью о приготовлении печеной картошки.