Фрибеты букмекерских контор: выгодный вариант для игроков

Подарочные ставки букмекеров – любимый вид поощрения у вновь зарегистрированных и постоянных клиентов. Фрибет БК выгоден для игроков отсутствием риска потери собственных денежных средств. Бесплатные пари помогают начинающим аналитикам делать первые шаги в мире спортивного прогнозирования. Главное правило – сравнить размеры и условия получения фрибетов букмекеров и выбрать привлекательное предложение.

Способы получения подарочных ставок в букмекерской конторе

Фрибеты букмекерские конторы предлагают для расширения базы лояльных пользователей и поднятия уровня игровой мотивации зарегистрированных ранее болельщиков. Опытные игроки советуют новичкам внимательно изучить пункты в программе получения фрибета и обратить внимание на условия отыгрыша.

Букмекеры поощряют азартных игроков бесплатными пари за активность:

оформление учетной записи;

установку мобильного приложения;

пополнение счета;

активное заключение пари;

участие в акциях;

в день рождения;

приглашение новых игроков.

Самый выгодный вариант фрибета для игроков букмекерских контор – бездепозитный бонус.

Фрибет новым пользователям

БК предлагают фрибеты за оформление личного кабинета с пополнением и без пополнения счета. Например, букмекерская контора Baltbet предоставляет вновь зарегистрированным клиентам 3 подарочных бездепозитных пари типа экспресс.

Условия участия в акции букмекера Baltbet:

Внести личные данные в регистрационную форму на сайте или в мобильном приложении. Выбрать вид спорта в момент оформления учетной записи – теннис, хоккей или футбол. Пройти идентификацию. На протяжении 3 дней 1 раз в сутки открывать блок «Промокоды» и активировать бесплатное экспресс-пари из пяти спортивных событий.

Размер каждого из 3 фрибетов – 100 руб. Участник бонусной программы не может вносить коррективы в экспрессы, которые сгенерированы букмекерской конторой. В случае удачного исхода выигранная сумма поступит на игровой счет клиента. Выигрыш не требует отыгрыша и может быть выведен или вновь поставлен на кон.

Фрибет за пополнение баланса

Букмекеры поощряют азартных пользователей фрибетами за внесение депозита на счет игрока. Например, Fonbet предлагает подарочную ставку до 50000 руб. за пополнение баланса по средам при помощи системы быстрых платежей. Условия участия в бонусной программе Fonbet:

Внести личные данные в регистрационную форму, пройти идентификацию или войти в кабинет. Открыть блок «Бонусы и акции». Ввести промокод. Пополнить игровой счет через систему быстрых платежей.

Рабочий промокод до 31 декабря 2024 года – «SBP». За выполнение условий программы БК начислит участнику фрибет в размере 100% суммы, на которую клиент пополнил счет. В течение 5 дней с момента зачисления необходимо заключить пари на спорт в соответствии с условиями букмекера:

тип ставки – экспресс из 3+ событий;

размер котировки – от 2.00.

Ежедневные фрибеты за участие в челленджах

Букмекеры поощряют вновь зарегистрированных и лояльных клиентов фрибетами за участие в акциях, челенджах.

Например, Olimpbet предлагает поклонникам тенниса и активным пользователям мобильного приложения принять участие в челлендже и получать подарочные ставки за выполнение заданий, которые ежедневно букмекер выкладывает в сторис. Фрибет необходимо использовать в течении недели в соответствии с условиями букмекера:

тип ставки – любой;

размер котировки – от 1.20 до 2.50.

Фрибеты за активную игру

Как рассказывает портал о спорте, Vprognoze.ru букмекерские конторы предоставляют подарочные ставки для повышения уровня игровой мотивации среди пользователей. Например, Olimpbet предлагает новым и постоянным клиентам регулярно заключать пари, копить баллы, получать фрибеты до 5000 руб. и кэшбэк. Условия участия в программе лояльности Olimpbet:

тип ставки – любой;

размер котировки – от 1.30.

Пари, которое заключено в соответствии с условиями акции, идет в зачет программы лояльности. Подведение итогов и подсчет баллов проходят каждое первое число месяца.

Если после выполнения условий фрибет не поступает участнику акции в указанные сроки, необходимо отправить запрос в службу поддержки на сайте БК или позвонить по телефону горячей линии.