Форекс-брокер DotBig Ltd: обзор ключевых параметров

С момента своего основания в 2003 году, брокер базируется на территории Сент-Винсент и Гренадин. Компания Дотбиг гарантирует возможность безопасной торговли за счет внедрения технологий KYC. Выгодно ли торговать с этим брокером? Привлекает ли посредник трейдеров и инвесторов из Европы? Давайте разбираться.

Информация для трейдеров

Спред – 1-2 пункта

Кредитное плечо – 1:400

Forex

Чтобы торговать на Форексе через DotBig Ltd, нужно открыть личный кабинет. Когда вы уже зарегистрированы, можете вносить депозит и выбирать финансовые инструменты. Минимальная сумма пополнения счета для доступа к рынку Форекс составляет 100 долларов США. Изучайте котировки и используйте данные для анализа, которые дает Дотбиг, чтобы успешно торговать валютными парами на валютных биржах. Всего здесь есть выбор из 71 валютной пары.

CFD на акции

Для торговли на фондовом рынке Дотбиг предоставляет более 200 активов. Покупайте и продавайте ценные бумаги международных корпораций. Минимальный размер сделки у Форекс брокера DotBig составляет 0,1 лота.

CFD на индексы

Преимущества торговли на этом рынке через DotBig:

возможность контролировать размер позиции с помощью малых контрактов;

разное кредитное плечо для разных активов рынка;

низкие тарифы за транзакции – комиссии включены в размер спредов.

CFD на товары

Основное преимущество торговли товарами через контракты на разницу цен состоит в том, что вы можете участвовать в безкомиссионных торгах без фактической необходимости оформлять право собственности для конкретного актива.

Крипто трейдинг

Клиентам Дотбиг доступно несколько криптовалют. У брокера есть значительное преимущество – возможность оформить специальную карту DotBig, на которой можно будет хранить все активы, включая цифровые.

Типы счетов

Чтобы начать торговать на Форексе, нужно открыть любой доступный счет. Минимальный депозит разный, потому что некоторые типы счетов открывают доступ к эксклюзивным услугам, предоставляемым платформой для онлайн трейдинга.

Типы счетов:

basic ($100);

standard ($2,500);

silver ($10000);

platinum ($25,000).

Трейдинговые сервисы и бонусы

В отзывах о DotBig клиенты отмечают удобство использования торговой платформой, разработанной самим брокером. DotBig Web – это веб-терминал для онлайн трейдинга, который предлагает понятный интерфейс и множество аналитических инструментов. Следует также отметить, что существует и мобильная версия платформы. Ее функционал включает 150 аналитических инструментов и индикаторов, которых вполне достаточно для мобильного трейдинга.

Брокер предоставляет доступ к платформам социального и автоматизированного трейдинга. Специальные программы разработают вам сигналы, которые будут сообщать о лучшем моменте для торговой сделки. Также можно торговать в одном из самых популярных торговых терминалов – MetaTrader5.

Финансовые операции и системы платежа

Минимальный депозит – $100

Минимальная сумма вывода средств – $50

Комиссия – 3,5%

Способы оплаты: кредитные/дебетовые карты электронные кошельки криптокошельки банковские переводы специальная карта DotBig



Преимущества и недостатки торговли на DotBig

Преимущества DotBig:

точные сигналы и продвинутые аналитические инструменты;

постоянные качественные обновления торговой платформы;

оригинальная торговая платформа;

политика KYC;

большое количество рынков и активов;

топовые торговые условия;

портфолио инвестиций.

Тем не менее есть и незначительные недостатки. Трейдерам не нравятся следующие вещи, которые характерны для компании DotBig:

комиссии на вывод;

лимит на вывод;

плавающий спред, резко возрастающий в ночной период.

Вывод

Следовательно, можно заключить, что Дотбиг – это хороший форекс-брокер для начала деятельности трейдера или инвестора. Здесь есть все, что нужно как новичкам, так и профи – от базовых учебных материалов до профессиональных консультаций, стратегий и оперативной аналитики. Брокер имеет недостатки, но к ним можно приспособиться и зарабатывать на онлайн трейдинге, несмотря на них.