Меню
Поиск

USD/RUB: 71.59 EUR/RUB: 83.78 BTC/USD: 8756.9

28 августа : вторник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Флагманский седан Lexus LS 500: уникальные особенности

28.07.2020 12:38

Флагманский седан Lexus LS 500: уникальные особенности

Одним из самых востребованных автомобилей в модельном ряду Lexus является LS 500. Эта модель считается невероятным шедевром инженерной мысли, в котором успешно сочетается комфорт, роскошь и превосходные технические характеристики.

Первый автомобиль класса LS был выпущен в 1989 году. Что интересно, разработка флагманского седана началась еще в 1983 году. С тех пор было выпущено 5 поколений автомобилей Lexus LS. Последнее поколение получило маркировку LS 500. Этот автомобиль был представлен в 2017 году на Детройтском международном автосалоне. Сегодня LS 500 является своеобразной визитной карточкой, которая подчеркивает статус владельца и его доход.

Оригинальный экстерьер

Официальный дилер Лексус в Уфе среди всех преимуществ этой модели, прежде всего, отмечает ее оригинальный дизайн. Он призван подчеркнуть солидный достаток владельца LS 500. Эта модель отличается агрессивными чертами. Наибольшее внимание привлекает огромная радиаторная решетка и компактные стреловидные оптические приборы.

Что касается размеров этого автомобиля, то в профиль он напоминает спорткар. Среди особенностей экстерьера также стоит отметить хромированную окантовку боковых окон и внушительные колесные арки, специальная конструкция которых способствует снижению уровня шума.

Два варианта комплектации

К особенностям можно отнести и наличие всего двух вариантов комплектации (Executive и Luxury). Причем оба варианта можно отнести к автомобилям премиум-класса. Отличия между этими вариантами заключаются в:

  • электрорегулировке положения заднего сиденья;
  • системе повышенного комфорта пассажиров на задних сиденьях;
  • функции массажа на 2-м ряду сидений.

Остается добавить, что цена Lexus LS 500 у официального дилера зависит от выбранного варианта комплектации. При этом у официального дилера Лексус можно приобрести как новые модели, так и автомобили ЛС 500 уже с пробегом. Причем это касается не только категории автомобилей Luxury Sedan. Здесь также можно купить Лексус ЕС 250 и множество других автомобилей этого бренда.

Великолепный салон

К особенностям этого автомобиля стоит отнести и его великолепный салон. Иногда кажется, что в салоне ЛС 500 реализованы все достижения современной мировой автопромышленности. Водитель и пассажиры этого автомобиля могут воспользоваться не только стандартным подогревом сидений, но и функцией массажа! Сидения в LS 500 также оснащены функцией вентиляции, что делает их невероятно комфортными. Стоит добавить, что сзади в этой модели установлены раздельные сидения, что также весьма оригинально.

Среди других «внутренних» особенностей следует отметить шикарную электронную «начинку». Этот автомобиль оснащен мультимедийной системой с 3D-эффектом, 12-дюймовым экраном, большим проекционным монитором, цифровой панелью и 4-зонным климат-контролем.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги