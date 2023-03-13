Фасилитация как способ управления командой

В современном мире, когда бизнес стал процессом настолько сложным и динамичным, что требует не только умения управлять компанией, но и способности работать в команде, эффективность командного взаимодействия становится все более важной. При этом, чтобы достигать поставленных целей, необходимо прежде всего заинтересовать всех членов команды, раскрыть потенциал каждого из них, помочь им поддерживать мотивацию, рост и развитие.

Одним из эффективных способов управления командой является фасилитация. Фасилитация – это процесс помощи группе или индивидуалу в достижении определенных целей. Фасилитатор – это эксперт, который организует рабочую среду, обеспечивает участников группы необходимой информацией и инструментами для решения проблем, координирует действия, способствует объединению усилий и принятию коллективных решений.

Фасилитация группы является эффективным инструментом для достижения коллективной цели и улучшения коммуникации внутри команды.

Фасилитация может быть использована в разных ситуациях и иметь различные формы. Например, фасилитатор может помочь группе установить общие цели, прийти к единому видению задачи или проекта, определить роли и ответственности каждого участника команды, улучшить коммуникацию между ними, повысить качество решений и т.д.

Одним из ключевых принципов фасилитации является принцип уважения. В процессе работы фасилитатор должен относиться ко всем участникам команды с уважением, учитывать их мнения и точки зрения, не допускать доминирования одного из них. Кроме того, важным аспектом является умение слушать. Фасилитатор должен быть знаком не только со спецификой своей работы, но и с многими другими областями, необходимыми для того, чтобы понимать проблемы и задачи каждого участника проекта, а также уметь слушать и принимать критику.

Фасилитация помогает достичь следующих преимуществ:

Лучший результат. С помощью фасилитатора команда может решать проблемы быстрее и эффективнее, принимать качественные решения и достигать поставленной цели.

Увеличение мотивации. Фасилитация включает в себя многочисленные аспекты, направленные на увеличение мотивации участников команды: организацию и дизайн пространства, где команда работает, создание правил, механизмов и пр.

Улучшение коммуникации. Фасилитация включает многочисленные способы, которые могут помочь участникам команды улучшить коммуникацию.

Повышение гибкости и эластичности команды. Фасилитация помогает участникам команды адаптироваться и быстро решать задачи.

Увеличение грамотности руководства. Фасилитация помогает руководству организации лучше понимать способы управления командой, которые раскроют потенциал каждого, сделают команду более эффективной и создадут более лучшие условия для роста и развития.

Следует отметить, что фасилитация не является техникой управления командой, отличной от других. Она скорее дополняет и совершенствует любую технику для управления командой. Фасилитация позволяет руководителю принимать коллективные решения и найти наилучшее решение в интересах всей команды, при этом она помогает найти наиболее оптимальный путь для достижения поставленных целей.

В рамках стратегической сессии определяются ключевые цели и задачи на ближайшие годы.

Таким образом, фасилитация – это способ управления командой, который может помочь достигнуть лучших результатов, повысить мотивацию участников, улучшить коммуникацию между ними, повысить гибкость и эластичность команды, повысить уровень грамотности руководства. Использование этой технологии позволит вам добиться синергии в работе команды, которая значительно повысит эффективность работы.