Факты о кредитах, которые нужно знать перед подписанием договора

Сегодня процесс получения кредита достаточно прост: интересующий продукт можно выбрать на сайте https://finansim.ru/, подать дистанционную заявку на получение и спустя несколько минут получить от банка уведомление с результатом рассмотрения. Потом останется только посетить офис банка для подписания договора и выдачи кредита. А некоторые продукты, например, кредиты с зачислением на карту, могут быть доставлены на дом. И даже несмотря на простоту получения таких банковских продуктов, заемщики не всегда знают о тонкостях их использования. Расскажем об этом.

Оформление страховки

От приобретения полиса можно отказаться на этапе подписания кредитного договора. И здесь есть нюанс — если речь идет о залоговых кредитах, таких как ипотека, то приобретенная недвижимость должна быть застрахована на весь период кредитования в обязательном порядке. А вот от личного страхования заемщик может отказаться, и это относится ко всем видам кредитных продуктов. Но в этом случае, как правило, банки повышают ставку по кредиту, поскольку принимаю на себя повышенный риск, ведь если заемщик получит какое-то физическое повреждение, из-за которого не сможет трудиться и получать зарплату, кредит банку он вернуть не сможет.

А если страховка уже оформлена, но потом заемщик передумал. Можно ли от нее отказаться? Да, такое тоже возможно. Для этого нужно написать заявление в страховую компанию, где был приобретен полис. Если страховка приобреталась через банк, то и заявление можно подать именно там. Если договор уже начал свое действие, то деньги будут возвращены за вычетом этого срока.

Немного сложнее ситуация выглядит с возвратом страховки при досрочном погашении кредита. Для этого также нужно написать заявление и приложить к нему справку о том, что задолженности перед банком нет. Дальше возможны три варианта развития событий.

Компания примет решение о полном возврате страховой премии.

Заемщику будет возвращена только часть средств с учетом срока действия страхового договора.

В возврате суммы страховки будет отказано. Обычно такие ситуации возникают, если в самом договоре прописано, что страховка не возвращается при досрочной выплате задолженности.

В залог можно предоставить не только собственное имущество

По общему правилу, при оформлении кредита под залог банки принимают недвижимость или автомобили, которые принадлежат заемщику на праве собственности. В некоторых случаях может быть рассмотрено имущество, которое находится в долевой собственности. А еще в залог можно передать имущество, на распоряжение которой оформлена доверенность. Основное условие — в доверенности должно быть прямо указано право доверенного лица на передачу имущества в залог. Здесь, конечно, есть масса юридических нюансов. Например, если имущество приобретено в браке и находится в совместной собственности супругов, потребуется согласие на оформление залога. Также отметим, что не все банки работают с заемщиками в таком формате.

За долги по кредитам могут забрать жилье

Если заемщик не может своими силами погасить задолженность по кредиту, банк вправе обратиться в суд. При небольшой сумме долга после решения суда, скорее всего, взыскание будет производиться за счет списания денег с зарплатного или иного счета, которые открыты у заемщика в банках. А вот в случае большой задолженности порядок ее погашения совсем иной — к работе подключаются судебные приставы, которые вправе наложить арест на любое имущество должника, включая личные вещи, автомобиль, недвижимость и т.д. При этом, если недвижимость является единственной для проживания заемщика — забрать ее не могут. Исключение составляют ипотечные кредиты.