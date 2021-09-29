Ежедневники как лучший корпоративный подарок: виды и брендирование

Ежедневники относятся к числу универсальных подарков. Они подходят как корпоративным сотрудникам, так и деловым партнерам. Бюджетные их виды станут отличным презентом для промо-акций. Сувениры этой категории привлекательны внушительной площадью нанесения информации. Компания TooManyGifts предлагает брендирование ежедневников путем нанесения логотипов и прочих фирменных элементов. Оформляя крупный заказ, можно получить индивидуальные условия сотрудничества, реализовать дизайн любой сложности.

Основные виды ежедневников под брендирование

Условно все ежедневники классифицируются на две большие группы – датированные и недатированные. Их можно использовать для планирования личного графика, не привязываясь к датам. Это значит, что начинать ведение легко в любое время года. Такой формат удобен студентам, преподавателям, обычным людям. Датированные ежедневники отличаются наличием проставленных дат в блоках каждой недели. Их ведение начинают с начала года. Этот вариант рекомендуется офисным работникам, менеджерам, маркетологам, дизайнерам и т. д.

Есть и другие критерии классификации. Ежедневники производятся в различных форматах и размерах – от А6 до А3. Они могут иметь бюджетную картонную обложку или дорогую кожаную. Различаются изделия способом скрепления страниц, внутренним наполнением. Разработать ежедневник с логотипом компании в Москве можно под определенные цели, добавив контактные данные, рекламную информацию, сведения о товарах и услугах и пр.

Этапы брендинга ежедневников

Брендинг ежедневников выполняется в несколько этапов – это:

выбор формата и обсуждение принципов дизайна;

создание макета, внесение правок (при необходимости);

печать полного тиража.

Увеличить презентабельность сувенира можно путем изготовления персональной упаковки для каждого ежедневника. Классический экземпляр легко усовершенствовать. Для этого существуют дополнительные опции в виде оснащения закладками, установки металлических уголков, сокращающих износ, фиксации петель для ручек или небольших кармашков для записок. Метод нанесения логотипов подбирается отдельно для обложки и страниц. Наиболее распространенные технологии – шелкография, УФ-печать, тиснение, гравирование. Посмотреть примеры брендирования ежедневников можно в портфолио производителя для лучшего понимания возможностей.