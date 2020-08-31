Этапы СЕО продвижения сайта

Любой сайт нуждается в продвижении. Иначе о нем просто не узнают потенциальные пользователи. Условно процесс СЕО продвижения можно разбить на несколько этапов, каждый из которых требует профессионального подхода. Именно поэтому перед тем, как изменить сниппет в Яндексе или продвинуть сайт внешними ссылками, владельцу ресурса стоит убедиться в том, что его навыков достаточно для эффективного СЕО продвижения. В противном случае эту работу лучше доверить профессионалам.

SEO-аудит

Большинство сайтовладельцев, задавшись целью раскрутить свой ресурс, интересует сколько стоит СЕО продвижение сайта. Ответ на этот вопрос можно получить сразу после SEO-аудита. Данная процедура предусматривает анализ не только собственного сайта, но и ресурсов конкурентов. Также проводится мониторинг всей ниши. На основании аудита будут определены основные направления работы, целью которых является успешная раскрутка сайта.

Сбор семантики

На основании проведенного анализа СЕО специалист должен собрать ключевые слова, которые помогут продвинуть сайт в поисковых системах Яндекс и Google. Сегодня уже нет необходимости в подборе ключевых слов «методом тыка». Для этого разработаны специальные сервисы, позволяющие собрать семантическое ядро в соответствии с тематикой ресурса.

Разработка структуры сайта и внутренняя оптимизация

Чтобы сайт был интересен потенциальным пользователям, он должен иметь не только интересный контент, но и четкую структуру. Для каждой группы ключевых слов должна быть создана отдельная страница. Также следует позаботиться о создании различных категорий.

Что касается внутренней оптимизации, то она предусматривает:

создание мета-тегов и заголовков;

разработку текстового контента;

внутреннюю перелинковку;

работу над ускорением загрузки страниц сайта;

создание карты сайта;

настройку микроразметки.

Также стоит отметить важность юзабилити. От удобства пользования ресурсом во многом и зависит его популярность. Поэтому для успешного продвижения необходимо поработать над уменьшением показателя отказов, увеличением процента возвращения пользователей и увеличением времени их пребывания на сайте.

Внешняя оптимизация

Одним из последних этапов СЕО продвижения является внешняя оптимизация портала. Она предусматривает закупку ссылок на биржах, добавление естественных бесплатных ссылок с форумов и каталогов, написание текстового контента для внешних ресурсов и т.д.

Остается добавить, что СЕО продвижение желательно доверять профессиональным специалистам, имеющим соответствующие навыки и опыт. Перед тем, как проверить СЕО продвижение сайта, осуществленное специалистами компании Artsofte Digital, стоит знать, что основными показателями, которые позволяют убедиться в эффективности проведенной работы, считается корректное индексирование ресурса, улучшение поведенческих факторов, повышение позиций по «ключам» и рост трафика из поисковиков.