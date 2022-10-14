Есть такая профессия – тестировщик

Задачей практически любого приложения, сайта или игры является привлечение пользователей, предоставление удобного сервиса. Это в большинстве случаев рассчитано на получение прибыли самими владельцами данного программного продукта. На практике бывает так, что в процессе пользования, например, приложением у людей возникают сложности, которые затрудняют полноценное взаимодействие с функционалом. Всё это приводит к тому, что люди начинают искать более удобные аналоги и уходят к конкурентам.

Конечно, ситуация досадная, ведь усилия по созданию продукта оказываются потраченными зря. Для того чтобы не оказаться в подобной ситуации, владельцы приглашают тестировщиков (QA-инженеров), которые способны быстро и объективно выявить недостатки, ошибки для последующего исправления.

Чем занимается тестировщик, его обязанности

Если говорить в общем, то кроме непосредственного тестирования в задачу QA-специалиста входит и отладка кода, улучшение юзабилити, в частности аудит, то есть оценка повышения качества продукта. Подробнее о том, что такое юзабилити аудит, можно прочитать на сайте https://www.cosmos-web.ru/sankt-peterburg/audit/usability-audit/, а также ознакомиться с другими аспектами деятельности тестировщиков и прочих IT-специалистов. Проводится подобное исследование как в ручном, так и в автоматизированном режиме. Особенности:

Это одно из популярных направлений деятельности.

Помимо навыков, необходимых для IT-работников, надо иметь дополнительные качества: внимательность к деталям, ответственность, высокую работоспособность.

Важно умение поставить себя на место потенциального клиента, пользователя, игрока, покупателя.

Специалисты для продвижения бизнеса

Экономить на подобной деятельности нельзя, и это доказано на практике. В большинстве случаев профессионалам приходится работать в командах, сотрудничая с другими специалистами из смежных отраслей. Заинтересованы в подобных услугах не только представители среднего и крупного бизнеса, но и небольшие компании, которые выходят на рынок, стремятся сформировать положительный имидж и рассказать о своей деятельности, товарах, услугах. Эта профессия востребована всегда, но она, как многие остальные, подразумевает необходимость постоянного самосовершенствования, освоения новых инструментов, технологий.