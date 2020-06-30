Есть ли шансы на полное избавление от гепатита С

Гепатит С — одно из вирусных заболеваний, которое приводит к хроническому поражению печени, циррозу, раку. Болезнь называют “ласковым убийцей” из-за ее продолжительного бессимптомного течения. Пациенты десятилетиями живут с высокой вирусной нагрузкой и представляют риск для окружающих людей. Несмотря на высокую опасность, гепатит С можно полностью излечить. Факторы, которые улучшают прогнозы: своевременная диагностика, отсутствия тяжелых системных поражений и других вирусных заболеваний, качественная терапия.

Золотым стандартом современного лечения ВГС является использование противовирусных препаратов прямого противовирусного действия — ПППД. Ранее в протоколах терапии задействовали Интерферон/Рибавирин. Такие мед. средства не гарантируют стопроцентного исцеления, вызывают многочисленные побочные реакции. ПППД нельзя купить в обычной городской аптеке. По ссылке https://gepatit-stop.ru/ можно найти широкий ассортимент индийских дженериков по самым выгодным ценам

Почему нужно лечить гепатит своевременно?

Печень — один из главных органов пищеварения и детоксикации. Преобразует и выводит метаболиты гормонов, токсические вещества, фильтрует кровь. Дисфункция этого жизненно важного органа чревата метаболическим синдромом, нарушениями липидного обмена, изменениями массы тела. Если человек есть тяжелую, жирную еду, курит, употребляет спиртные напитки именно этот орган страдает в первую очередь. Присоединение вирусной патологии усугубляет картину. Несмотря на это, симптомы могут не проявляться десятилетиями. Первые тревожные признаки возникают при значительном поражении клеток печени — гепатоцитов. Это проявляется:

болью и тяжестью в правом подреберье;

гемангиомами;

депрессивными расстройствами;

красными родинками на лице и теле;

пигментными пятнами;

тоншотой, рвотой;

нарушением всасывания питательных веществ;

колебаниями массы тела: от истощения до стремительного набора килограммов;

сухостью кожных покровов, дерматитом, экземой;

усилением потоотделения и неприятным изменением запаха пота.

Своевременная терапия препятствует дальнейшему распространению патологического процесса. Пациент ощущает прилив сил, улучшение физического самочувствия. Поднимается настроение, уменьшаются проявления депрессии. Врач в подробностям расскажет, как правильно принимать таблетки, есть ли необходимость в использовании других групп препаратов, ответит на сопутствующие вопросы.

После обострения вирусный гепатит С часто переходит в хроническую форму. Если вовремя не выявить это состояние и не начать терапию, здоровые ткани печени заменяются соединительной тканью. Через несколько десятков лет развивается цирроз, при котором повышен риск гепатоклеточной карциномы — рака печени.

Как лечат гепатит С современными препаратами

Гепатит С требует комплексного лечения. Пациенты принимают лекарственные препараты, которые назначил врач, соблюдают диету, прорабатывают психологическое состояние. В рацион включают большое количество сезонных овощей, фруктов, зелени, клетчатку, источники легко усваиваемого белка, соблюдают питьевой режим. Лечиться необходимо под наблюдением врача с динамическим наблюдением лабораторных показателей крови. Медикаментозная коррекция подразумевает использование ПППД, которые полностью вылечивают от опасного заболевания. В их состав которых входят такие активные компоненты:

софосбувир;

даклатасвир;

велпатасвир;

ледипасвир.

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Помимо медикаментозной терапии, пациентам с ВГС нужна поддержка родных и близких. Носители вируса не должны становиться изгоями. Они могут общаться с родными, окружающими людьми. Социальная активность улучшает прогнозы и хорошее самочувствие, повышает шансы на успешное выздоровление. Перед началом приема лекарственных препаратов необходимо получить консультацию врача. Самолечение небезопасно и может оказаться малоэффективным. Полное излечение возможно, если пациент соблюдает все рекомендации опытного специалиста.