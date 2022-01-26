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Если вам отказали в ипотеке: как решить проблему быстро

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Содержание
  1. Почему приходит отказ
  2. Как поступить в случае отказа
  3. Как ускорить процесс покупки квартиры

Оформить ипотечный кредит в сложившихся экономических реалиях не так уж и просто. Часто бывает так, что банк отказал в ипотеке даже потенциально хорошему и платежеспособному клиенту, без видимых на то причин. На самом же деле основной причиной отказов является нежелание банков делать сомнительные инвестиции, терять «свое» на фоне крупных финансовых проблем у населения страны.

Почему приходит отказ

В финансовой организации клиентам редко объясняют причину отказа в кредитовании. Единственное исключение – в поданных документах были допущены грубые ошибки, которые можно исправить, и попытать счастья еще раз.

Но сложности могут возникнуть и в иных случаях:

  • когда потенциальный заемщик не имеет достаточного уровня официальных доходов и немалого стажа работы;
  • если банк не рискует давать ипотеку клиенту, уже имеющему кредитную нагрузку (сыграть роль может даже маленький потребительский кредит);
  • если ваша кредитная история не идеальная – были просрочки по платежам, тяжбы и другие трудности.

Как поступить в случае отказа

Если вам отказали в ипотеке без видимых на то причин, и вы уверены в том, что полностью соответствуете высоким критериям банков, можно попробовать подать заявку в другую финансовую организацию. Возможно, там к вам отнесутся более лояльно.

Еще один вариант выхода из сложной ситуации – попробовать стать таким клиентом, который «понравится» банку. То есть, принести справку, подтверждающую высокие доходы, погасить имеющиеся задолженности по кредитам, исправить кредитную историю.

Многих интересует https://znkrf.ru/otkaz_v_ipoteke.php, могут ли отказать в ипотеке после одобрения кредита? Ответ неутешителен – да, могут, и такое часто случается. Причиной выступает дополнительная проверка заемщика, которая выявляет сомнительные моменты в его репутации.

Ваша главная задача после получения отказа – из-за спешки и разочарования не «клюнуть» на сомнительные предложения от ненадежных финансовых организаций. Покупка любой ценой, путем оформления ипотеки на невыгодных для вас условиях, вряд ли принесет много удовольствия.

Если вам отказали в ипотеке: как решить проблему быстро

Как ускорить процесс покупки квартиры

Получив отказ в банке, вы можете стоять на своем, и бороться за доверительное к вам отношение, тратя на это уйму времени и сил. Но есть и альтернатива – можно отказаться от сотрудничества с финансовыми организациями, и обратиться за помощью к застройщику.

Главный плюс – вы сначала выбираете квартиру, а уж после оформляете рассрочку на нее. При ипотечном кредитовании это обратный процесс, ведь сначала вам необходимо получить нужную сумму на покупку, а уж после выбирать, исходя из появившихся возможностей.

Рассрочка от застройщика «Унистрой» предполагает членство в ЖНК «Жилищные Возможности» https://znkrf.ru/. Вы пишете заявление, оплачиваете членский взнос и первый платеж за квартиру, составляющий 50% стоимости квадратных метров. Остаток площади выкупить можно постепенно, в течение последующих 5 лет. Отсутствие переплат по процентам, страховкам и скрытым комиссиям – сильная мотивация к заключению сотрудничества.

*Предоставление рассрочки возможно для членов жилищного накопительного кооператива «Жилищные Возможности», деятельность которого осуществляется в рамках Федерального закона от 30.12.2004г. №215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» Решение Банка России от 13.08.2014 г.: присвоить регистрационный номер 187 записи о ЖНК «Жилищные Возможности» и включить сведения о нем в реестр жилищных накопительных кооперативов РФ. В целях обеспечения непредвиденных расходов и покрытия убытков кооператива формируется резервный фонд, размер которого определяется уставом ЖНК «Жилищные Возможности». Членом кооператива может быть гражданин, достигший 16-летнего возраста. Размер вступительного взноса составляет 10 000 рублей. Размер ежемесячного членского взноса составляет 1 000 рублей. Сумма паевого взноса, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение жилого помещения, составляет не менее 50 % от площади жилого помещения.Размер и стоимость квадратных метров фиксируются в день поступления денежных средств на паевой счёт ЖНК.  Срок паенакопления не менее 2 лет.  В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 30.12.2004 г. №215 «О Жилищных накопительных кооперативах» член Кооператива должен обеспечить погашение всех затрат кооператива, связанных с приобретением квартиры.

Более подробно о порядке участия в ЖНК «Жилищные Возможности» можно узнать на сайте znkrf.ru. Не является публичной офертой.

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