Если вам отказали в ипотеке: как решить проблему быстро

Оформить ипотечный кредит в сложившихся экономических реалиях не так уж и просто. Часто бывает так, что банк отказал в ипотеке даже потенциально хорошему и платежеспособному клиенту, без видимых на то причин. На самом же деле основной причиной отказов является нежелание банков делать сомнительные инвестиции, терять «свое» на фоне крупных финансовых проблем у населения страны.

Почему приходит отказ

В финансовой организации клиентам редко объясняют причину отказа в кредитовании. Единственное исключение – в поданных документах были допущены грубые ошибки, которые можно исправить, и попытать счастья еще раз.

Но сложности могут возникнуть и в иных случаях:

когда потенциальный заемщик не имеет достаточного уровня официальных доходов и немалого стажа работы;

если банк не рискует давать ипотеку клиенту, уже имеющему кредитную нагрузку (сыграть роль может даже маленький потребительский кредит);

если ваша кредитная история не идеальная – были просрочки по платежам, тяжбы и другие трудности.

Как поступить в случае отказа

Если вам отказали в ипотеке без видимых на то причин, и вы уверены в том, что полностью соответствуете высоким критериям банков, можно попробовать подать заявку в другую финансовую организацию. Возможно, там к вам отнесутся более лояльно.

Еще один вариант выхода из сложной ситуации – попробовать стать таким клиентом, который «понравится» банку. То есть, принести справку, подтверждающую высокие доходы, погасить имеющиеся задолженности по кредитам, исправить кредитную историю.

Многих интересует https://znkrf.ru/otkaz_v_ipoteke.php, могут ли отказать в ипотеке после одобрения кредита? Ответ неутешителен – да, могут, и такое часто случается. Причиной выступает дополнительная проверка заемщика, которая выявляет сомнительные моменты в его репутации.

Ваша главная задача после получения отказа – из-за спешки и разочарования не «клюнуть» на сомнительные предложения от ненадежных финансовых организаций. Покупка любой ценой, путем оформления ипотеки на невыгодных для вас условиях, вряд ли принесет много удовольствия.

Как ускорить процесс покупки квартиры

Получив отказ в банке, вы можете стоять на своем, и бороться за доверительное к вам отношение, тратя на это уйму времени и сил. Но есть и альтернатива – можно отказаться от сотрудничества с финансовыми организациями, и обратиться за помощью к застройщику.

Главный плюс – вы сначала выбираете квартиру, а уж после оформляете рассрочку на нее. При ипотечном кредитовании это обратный процесс, ведь сначала вам необходимо получить нужную сумму на покупку, а уж после выбирать, исходя из появившихся возможностей.

Рассрочка от застройщика «Унистрой» предполагает членство в ЖНК «Жилищные Возможности» https://znkrf.ru/. Вы пишете заявление, оплачиваете членский взнос и первый платеж за квартиру, составляющий 50% стоимости квадратных метров. Остаток площади выкупить можно постепенно, в течение последующих 5 лет. Отсутствие переплат по процентам, страховкам и скрытым комиссиям – сильная мотивация к заключению сотрудничества.

*Предоставление рассрочки возможно для членов жилищного накопительного кооператива «Жилищные Возможности», деятельность которого осуществляется в рамках Федерального закона от 30.12.2004г. №215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» Решение Банка России от 13.08.2014 г.: присвоить регистрационный номер 187 записи о ЖНК «Жилищные Возможности» и включить сведения о нем в реестр жилищных накопительных кооперативов РФ. В целях обеспечения непредвиденных расходов и покрытия убытков кооператива формируется резервный фонд, размер которого определяется уставом ЖНК «Жилищные Возможности». Членом кооператива может быть гражданин, достигший 16-летнего возраста. Размер вступительного взноса составляет 10 000 рублей. Размер ежемесячного членского взноса составляет 1 000 рублей. Сумма паевого взноса, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение жилого помещения, составляет не менее 50 % от площади жилого помещения.Размер и стоимость квадратных метров фиксируются в день поступления денежных средств на паевой счёт ЖНК. Срок паенакопления не менее 2 лет. В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 30.12.2004 г. №215 «О Жилищных накопительных кооперативах» член Кооператива должен обеспечить погашение всех затрат кооператива, связанных с приобретением квартиры.

Более подробно о порядке участия в ЖНК «Жилищные Возможности» можно узнать на сайте znkrf.ru. Не является публичной офертой.