eSIM — решение для цифровых кочевников в Германии

Цифровой кочевник – понятие, а точнее стиль жизни, знакомый не всем, но с каждым годом становящийся более актуальным. В целом, это люди которые работают удаленно используя цифровые технологии и не ведущие стационарное существование, меняя среду обитания. Сейчас, в связи с ситуацией в Украине и мировым кризисом оказавшись в Германии приобщиться к виртуальному сообществу может стать выходом для тех, кто остался без работы, жилья или поменял мировоззрение.

Что нужно, чтобы стать кочевником?

Чтобы стать таким человеком нужно обладать любыми знаниями, даже начальными, результат которых можно перенести или воссоздать с помощью телекоммуникаций. К таким базовым профессиям может относиться:

веб-дизайн, разработка;

журналистика;

интернет-предпринимательство;

системное администрирование;

SEO;

SMM;

консультант;

репетитор;

транскрибирование;

редактор;

фотограф;

копирайтер;

верстальщик;

переводчик;

психология;

рекламная деятельность.

Кроме собственных знаний нужно устройство (смартфон, планшет, лэптоп) и доступ в интернет. Именно последнее может стать проблемой для временно находящегося украинца в Германии.

Доступ к интернету в Германии

Для тех, кто живет непродолжительно, проводной интернет или выделенный домашний Wi-Fi могут стать несбыточной мечтой, поэтому рассмотрим более доступные варианты:

родная сим карта – мало чем поможет – малая производительность с дорогим роумингом;

купленный пакет оператора в той стране, в которой находитесь – дешевле услуга, но возможна трата времени, нестабильность работы;

общественный Wi-Fi – может быть бесплатным, но из-за количества желающих часто «падать», отсутствовать в постоянном доступе и самым опасным для сохранности своих данных;

подключение eSIM – поможет оставаиться на связи, а выгодный тариф предоставит возможность пользоваться интернетом в Германии круглосуточно. Интересно, что страна входит в телекоммуникационный союз из 140 государств с покрытием отведенной отдельной линии ExtremeConnect, за счет чего предоставляется высокоскоростная и практически безграничная услуга.

Коворкинг – место, где каждый может работать быть подключенным к стабильному потоковому интернету, но достаточно услуга окажется достаточно дорогой для ежедневного использования, а также есть вероятность потери конфиденциальной информации.

Где найти работу цифровому кочевнику с eSIM в Германии?

Существует множество закрытых и открытых платформ, отдельных групп, которые можно использовать для поиска удаленной работы в Германии:

DynamiteCircle – сообщество для встреч, деловых знакомств, конференций;

Liquidspace – для организации работы;

Upwork – пространство для фрилансеров со всего мира, своеобразный рынок не только вакансий, но и талантов, умений, где каждый может использовать свой потенциал – от стандартных до области науки, медицины, бухгалтерии;

Guru – платформа создана для поиска внештатных работников с минимальной комиссией за свое посредничество;

Fiverr – бесплатный сервис для общения бизнес-фрилансеров, тут можно не только найти работу или сотрудника, но и управлять виртуальной командой, иметь особый пакет подключения, регулировать тип и темп работы, ее оплаты, создавая целый мир возле себя.

Toptal – лучшее для работы разработчиков ПО и фрилансеров со своеобразным фейсконтролем, туда попадают самые лучшие, находящиеся в TOP-е.

Glassdoor – интересный сайт, скажем так «книга отзывов» о работодателе – тут анонимно можно описать результат сотрудничества с тем или иным нанимателем, а для себя выяснить, стоит ли продолжать сотрудничество с тем, кто имеет негатив, ведь учитывая способ работы, есть вероятность остаться без денег.

Indeed – удаленное трудоустройство доступное для каждого, постоянно обновляется и дополняется, поэтому, чтобы успеть «словить» выгодное предложение нужен надежный и, желательно, дешевый интернет.

Как получить дешевый интернет в Германии?

Чтобы получить дешевый интернет в Германии достаточно воспользоваться сервисом esim.ninja, тут можно онлайн выбрать страну пребывания, подходящий срок, количество интернета и стоимость. После онлайн оплаты вам будет доступный QR при загрузке которого активируется карта eSIM, дающая возможность к использованию надежной бесперебойной связи.

Как уже смогли убедиться, что даже оставшись без работы и жилья можно почувствовать себя воплощением чего-то нового, свободного человека. При желании и минимальных навыках, имея смартфон и подключение к дешевому интернету в Германии можно добиться многого, главное не опускать руки!