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Еще раз о ремешках – актуальность выбора

08.05.2020 09:06

Еще раз о ремешках – актуальность выбора

Приобретая оригинальные часы известных швейцарских брендов, человек, как правило, преследует две цели – приобретение надежного прибора для определения точного времени и подтверждение своего высокого статуса. И если с первым пунктом все понятно, то со вторым может получиться конфуз. Часы с неудачно подобранным браслетом или ремешком, подтверждая состоятельность владельца, подтвердят и его эстетическую безграмотность, и отсутствие вкуса.

Для работы, спорта и отдыха

Собрания, совещания, переговоры – жизнь делового человека связана с постоянным общением с сотрудниками, партнерами и конкурентами. Для бизнесмена или чиновника очень важно поддерживать образ серьезного человека, в образ хорошо вписываются часы классического стиля, к классике как нельзя лучше подойдет кожаный ремешок или строгий стальной браслет.

Для занятий спортом часовые швейцарские компании предлагают вместо кожи аксессуары из каучука, подобный выбор оптимален по целому ряду причин:

  • гипоаллергенность материала;
  • прочность и устойчивость к истиранию;
  • небольшой вес по сравнению с металлическими браслетами;
  • широкие возможности по выбору фактуры и цвета;
  • сочетаемость с часами различного стиля;
  • невысокая цена.

Этому, относительно новому, материалу уделяют внимание многие часовые дома, например, каучуковый ремешок для TAG Heuer может быть перфорированным или цельным, иметь своеобразную текстуру или быть гладким, фиксироваться оригинальной застежкой или классической пряжкой.

Для неформальных мероприятий очень популярны, особенно у женщин, ремешки из ткани, их изготавливают из материала, не теряющего формы при намокании, и не создающего проблем с кожей владельца при длительной носке. Из ткани создают настоящие художественные произведения, великолепно гармонирующие с женскими часиками престижных моделей, украшенных драгоценными камнями. Но не только женщин привлекают тканевые ремешки, есть целая серия – НАТО, для часов военного направления в виде ленты из нейлоновых нитей жесткого плетения.

Металлический браслет – это чаще всего неотъемлемая часть часов, выполненная в едином с ними стиле, он как нельзя лучше подчеркивает направление модели. Хорошей иллюстрацией могут стать браслеты Breitling, эта компания очень плотно работает с авиаторами, соответственно прочный стальной или титановый браслет с фирменным крылатым логотипом, выглядит как символ мужества и твердого характера владельца.

Проблемы с ремешками и их решение

Несмотря на высокое качество оригинальных ремешков, срок их службы значительно меньше, чем у часов, со временем кожаные, каучуковые и тканые изделия загрязняются, темнеют от пота, когда-то красивая фактура покрывается изломами и грязными разводами. В общем, наступает момент, когда аксессуару требуется замена. Эта операция, на первый взгляд, не должна вызывать трудностей, тем не менее попытка самостоятельного решения проблемы может ее только усугубить.

Крепления браслетов и ремешков к часам может быть различным – на штифтах, на шпильке или винтах. Каждый из этих способов требует при замене соответствующих инструментов и навыков, подручные средства в комплекте с неумелыми руками приводят к поломке тонких крепежных элементов брендовых часов, а значит и к дополнительным серьезным затратам. Оптимальный вариант замены – посещение солидного часового салона, где владельцу предложат на выбор браслеты и ремешки для швейцарских часов различного дизайна, подходящие для конкретной модели. Тут же в салоне опытные мастера произведут замену аксессуара и дадут рекомендации по его эксплуатации.

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