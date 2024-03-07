Установка энергоэффективных пластиковых окон — отличный способ сэкономить на отоплении и кондиционировании воздуха. Зимой они снижают потери тепла в помещении, летом — защищают от перегрева, а также препятствуют появлению конденсата и защищают от уличного шума и UV-лучей.

В статье рассказываем, как выбрать и установить энергоэффективные стеклопакеты, чтобы ваш дом стал еще более комфортным и экономичным.

Энергосберегающие стеклопакеты: чем отличаются от других?

Энергосберегающие стеклопакеты — это окна с улучшенными характеристиками тепло- и звукоизоляции. Чаще всего в таких стеклопакетах используются специальные стекла с низкоэмисионным покрытием, которое отражает инфракрасное излучение и сохраняет тепло внутри помещения. Но есть и другие. Рассмотрим их подробнее.

Виды покрытий для энергоэффективных стекол

Существует несколько видов покрытий для энергоэффективных стекол. Выбор типа покрытия зависит от требований к окну и условий эксплуатации.

Низкоэмиссионное покрытие. Помогает сохранять тепло внутри помещения за счет отражения инфракрасного излучения. Такое покрытие обычно наносится на внутреннюю поверхность стекла Солнцезащитное покрытие. Предотвращает проникновение солнечных лучей и снижает нагрев помещения. Такое покрытие обычно имеет темный цвет или зеркальный эффект и наносится на внешнюю поверхность стекла. Антибликовое покрытие. Уменьшает отражение света от стекла и делает его более комфортным для глаз. Как правило это пленка с матовым светорассеивающим эффектом.

Выбор и установка энергосберегающих пластиковых окон

При выборе энергосберегающих окон следует обратить внимание на следующие характеристики:

Коэффициент теплосбережения — чем выше, тем лучше (коэффициент стремится к единице).

Количество камер: двух- и трехкамерные стеклопакеты эффективнее однокамерных.

Ширина стеклопакета: стеклопакеты с большей шириной обладают лучшей теплоизоляцией.

Монтаж энергоэффективных стеклопакетов имеет ряд особенностей, которые необходимо соблюдать. Их нарушение может привести разгерметизации по периметру рамы, деформации переплета, появлению плесени, запотеванию и потере энергоэффективности стеклопакета. Поэтому монтажные работы лучше доверять опытным мастерам и проверенным компаниям.

Энергоэффективные пластиковые окна для снижения затрат на отопление

Благодаря высоким показателям теплоизоляции, энергоэффективные стеклопакеты помогают сохранять тепло внутри помещения, снижая при этом потери энергии. В результате, владельцы домов и квартир могут значительно сэкономить на оплате коммунальных услуг, в том числе на отоплении.

Также существуют дополнительные меры, которые позволяют создать комфортные условия в помещении и снизить затраты на отопление: плотно закрытые окна в сезон, когда они не используются, теплоизолирующие шторы, установка отливов.

Энергоэффективные стеклопакеты позволяют снизить энергопотребление, улучшить микроклимат и уменьшить вредное воздействие на окружающую среду. Это инвестиция в будущее, которая окупится благодаря экономии на отоплении и охлаждении, а также улучшению качества жизни.