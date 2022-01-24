Эмоции в подарок: 5 идей для сюрпризов-впечатлений

Найти оригинальный подарок, который точно придется по вкусу получателю, не всегда просто. Раздумывая над сюрпризом, рассмотрите вариант сертификатов, но не на покупки, а на впечатления. Универсальный подарок можно выбрать коллегам, руководителям, родителям, второй половине, друзьям, детям. Разнообразие событий большое – от уроков по верховой езде до чайных церемоний.

Закажите любое впечатление в подарок, его можно использовать не сразу, а в удобное время в течение года.

Для тех, кто любит вкусную еду

Отличный подарок для пары, компании друзей или семьи – посещение кулинарного мастер-класса. Сертификат дает возможность научиться готовить любые блюда: выпечку, десерты, закуски вашей любимой кухни. В программе также азотное шоу – создание мороженого. Готовить вовсе не скучно, а очень увлекательно, в чем получатель убедится во время мастер-класса. После приготовления он сможет насладиться блюдами, в создании которых сам участвовал. Шеф-повар научит вкусно готовить даже новичков и поделится полезными секретами!

Шикарные фотографии

Фотосессия – прекрасный подарок-впечатление. Подходит вообще всем: уверенным людям, влюбленным в камеру, и стеснительным, кому под объективом неловко. Профессиональный фотограф создаст приятную расслабляющую атмосферу, подскажет правильные позы, поможет любому человеку комфортно себя чувствовать. Получателя ждут приятные эмоции и шикарные снимки на память. Обратите внимание на необычные тематические фотосессии. Вместо студийной подарите съемку на природе с лошадьми. Контакт с животными расслабляет еще сильнее, а фотографии получаются невероятно атмосферными.

Полный релакс

Возможность отдохнуть от забот, ощутить контакт со своим телом, побаловать себя – волшебный подарок близкому человеку. Особенно, если тот загружен делами, часто испытывает беспокойство, напряжение. Подарочный сертификат на спа-процедуры спасет от последствий стресса. Выбирайте по бюджету. Самый доступный вариант – процедура в кедровой бочке. 20-минутный сеанс дарит массу положительных эмоций и огромную пользу. Горячий пар и целебные ароматы эфирных масел снимают напряжение, улучшают кровообращение, тонизируют кожу. Процедура полезна для нервной системы и иммунитета.

Массаж – тоже отличная идея для подарка-впечатления. Можно добавить к распариванию в бочке. Тайский массаж – проработка всего тела, каждой мышцы. Сеанс приносит тотальный релакс, заряжает энергией, дарит комфорт и легкость.

Отдых от всего мира

Путешествие – это всегда новые открытия и яркие впечатления. Даже если речь идет об отдыхе за городом. Сертификат на выходные в отеле вырвет из суеты будней.

Для пары или всей семьи подходит вариант с загородным комплексом, стилизованным под роскошный замок.

Любителям природы и волшебного мира Толкиена понравится отдых в домике Хоббита. Получатель насладится релаксом на природе, прогулками по лесу, баней. Спа-отель позволит провести выходные с максимальной пользой: выспаться, вкусно поесть, снять напряжение, перезагрузиться на спа-процедурах.

Что-то совершенно необычное

Для творческих людей и тех, кто любит пробовать себя в новом, подойдет мастер-класс по ювелирному искусству. Украшения вдвойне ценнее, если созданы своими руками. На мастер-классе получатель ощутит себя ювелиром и изготовит серебряное кольцо, простое классической формы или со своим дизайном. Это интересное времяпровождение для пары: создать с нуля изделия и сразу же обменяться ими, что очень романтично.

На мастер-классе получатель научится новому навыку и, возможно, захочет превратить его в хобби или даже в свою профессию.

Вручая сертификаты на впечатления, вы дарите незабываемые эмоции – радость, восторг и вдохновение. При выборе постарайтесь учесть предпочтения и характер человека, тогда сюрприз для него точно будет приятным.