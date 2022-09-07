«Емеля» — русская баня на дровах с вениками

Баня происходит из русской традиции. В России это была одна из форм приятного времяпрепровождения с друзьями и в то же время чрезвычайно гигиеничное место, где проходили, например, роды. Зима и заснеженный пейзаж – лучшие обстоятельства для бани в русской бане. Русская баня Емеля https://www.banya-emelya.ru приглашает всех отведать баню и расслабиться.

Внешне русская баня напоминает деревянный дом, поэтому чаще всего ее можно встретить в разного рода СПА-центрах и базах отдыха. Саму баню можно сравнить с паровой баней. Влажность воздуха здесь ниже, чем в турецкой бане, но температура может быть значительно выше. Сердцем сауны (русской бани) является дровяная печь, в которой раскаляются камни. Для пребывания в русской бане следует зарезервировать много времени, поскольку само ее приготовление требует нескольких важных мероприятий. Однако это время уж точно не будет для вас потеряно!

Как подготавливают баню

Прежде чем насладиться релаксацией в русской бане, следует растопить печь (традиционную дровяную печь, в которой топят камни), а правильное парение в бане можно начинать только тогда, когда камни уже раскалены. Когда камни раскаляются докрасна, их часто и обильно окропляют водой, благодаря чему в бане высокая температура и высокая влажность воздуха.

Горячее тело порют березовыми, крапивными или можжевеловыми веточками. Можно использовать для этой цели чан с холодной водой, но незабываемые ощущения:

купание в холодной реке,

проруби в озере.

Чаще всего она располагается в деревянном доме у реки или озера. Деревянная русская баня в Новосибирске топится дровами, а соответствующая влажность достигается путем поливания водой горячих камней. В ожидании, когда температура достигнет нужной температуры, модно выпить согревающие напитки, в основном горячий чай, а также водку. Характерным элементом паровой бани является дополнительно мелькание березовых или дубовых веток, стимулирующих кровообращение. Александр Пушкин писал, что баня — вторая мать россиян, потому что после ее употребления каждый чувствует себя новорожденным. Баня считается в народных поверьях первым средством от болезней (второе – водка, третье – чеснок).

Здание расположено прямо у пруда и полностью деревянное. Он состоит из русской бани, раздевалки с душем, туалета и комнаты, где можно отдохнуть между сеансами. Баня отапливается дровяной печью, которая, кстати, выполняет роль камина в гостиной, создавая там уютную атмосферу. Русская баня отличается более высокой влажностью, чем классическая сухая баня, что достигается путем обливания водой нагретых камней.